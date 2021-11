Kilo za 5000 eur: TOP pikošky o zbere hľuzoviek… Gurmánske menu pre loveckého psa!

ISTRIA - Chorvátsko je obľúbenou letnou dovolenkovou destináciou väčšiny Slovákov. Málokto však do tejto prímorskej krajiny zavíta na jeseň či v zime. Jadran pritom ponúka zaujímavé vyžitie aj v týchto ročných obdobiach. Jedným z nich je napríklad aj zber hľuzoviek. My sme si ho skúsili!

VIDEO: Vyskúšali sme si lovenie hľuzoviek v Chorvátsku - za hodinu nález v hodnote 1000 eur

Práve v Chorvátsku, konkrétne na Istrii, je najväčší les v Európe a jedno z najvzácnejších miest na svete, kde rastie huba hľuzovka. Jej lovenie je veľmi náročné vzhľadom na to, že rastie pod zemou, od čoho sa odvíja aj jej vysoká cena.

Sú dva druhy hľuzoviek - čierna, ktorej cena sa šplhá až do výšky 1000 eur za jedno kilo a biela. Tá je vzácnejšia, pretože rastie len v období od septembra do decembra a ešte hlbšie pod zemou. Preto aj jej cena je vyššia, a to podstatne - 5000 eur/kg.

Cena bielej hľuzovky sa šplhá až k výške 5000 eur/kg. Zdroj: Topky.sk

Niet teda divu, že zber hľuzoviek je pre mnohých veľmi lákavou prácou. Ako sa nám podarilo zistiť, stať sa hunterom je ľahké- stačí zložiť skúšku a zaplatiť ročnú licenciu 250 eur. No byť v tom úspešný už také jednoduché nie je. Vyžaduje si to totiž roky príprav a skúseností.

Rodina Karlićovcov, ktorá nás zasvätila do lovu hľuzoviek, podniká v tejto oblasti už niekoľko generácií a na hľadanie húb využíva psy - konkrétne fenky. Tie sa vraj dokážu lepšie sústrediť na svoju prácu. Ich výcvik trvá 3 až 4 roky a stojí poriadny balík peňazí.

Na lovenie hľuzoviek sa využívajú výlučne fenky, tie sú koncentrovanejšie ako psy. Ich výcvik trvá 3 až 4 roky. Zdroj: Topky.sk

Hunter totiž svojho psa spočiatku kŕmi práve hľuzovkami, aby si zviera zvyklo na ich vôňu a chuť. Ak ju odmieta, mieša sa mu s kuracím mäsom. “Neskôr sa pomer mäsa a hľuzovky mení, až si pes myslí, že hľuzovka je kuracina,” dozvedeli sme sa.

“Práve preto musí hunter rýchlo zasiahnuť, keď pes zacíti hľuzovku. Ak ju totiž vyhrabe skôr, ako si to lovec všimne, zje ju,” prezradila nám Ivana Karlić, ktorá je najmladšou truffle hunterkou v Chorvátsku. Neskôr mávajú lovecké psy aspoň raz do týždňa menu s hľuzovkou.

Ivana Karlić (vľavo) začala s lovom hľuzoviek, keď mala 10 rokov, jej mama Radmila (vpravo) bola prvou ženskou hunterkou v Chorvátsku. Zdroj: Topky.sk

My sme spolu s truffle huntermi strávili v lese približne hodinu. Ich bežná pracovná doba je však 8 hodín. Na lov sme zobrali tri skúsené fenky, ktoré vo svojom veku 13 a 14 rokov už majú čo-to nalovené. A svoju šikovnosť dokázali aj pri nás. Za 60 minút sa im podarilo nájsť dve biele hľuzovky, ktorých hodnota spolu bola 1000 eur.

Podobný zážitok si v Chorvátsku môže vychutnať ktokoľvek, truffle hunteri ponúkajú turistom možnosť vyskúšať si lovenie na vlastnej koži či ochutnať degustačné menu s hľuzovkami. A ideálne obdobie je práve jeseň či zima.

Za hodinu lovenia sme našli dve biele hľuzovky - ich hodnota spolu bola 1000 eur. Zdroj: Topky.sk

