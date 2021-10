KORONAVÍRUS Vedci skúmali účinnosť vakcíny Pfizer na adolescentov: Ďalší dôkaz o...

Zistenia publikované v časopise New England Journal of Medicine poskytujú ďalší dôkaz o tom, že vakcína od firiem Pfizer/BioNTech je účinná proti variantu delta medzi mladšími ľuďmi, a to najmä vo veku od 12 do 18 rokov. Štúdia vykonaná v Izraeli zistila, že odhadovaná účinnosť očkovacej látky proti dokumentovanej infekcii COVID-19 u dospievajúcich bola 90 percent a 93 percent proti symptomatickému priebehu ochorenia v 7. až 21. deň po druhej dávke.

Zdroj: TASR/AP/Abdeljalil Bounhar

Izraelská zdravotná poisťovňa Clalit a vedci z Harvardskej univerzity skúmali údaje od 94 354 príjemcov očkovacej látky vo veku od 12 do 18 rokov. Výskum sa uskutočnil od júna do septembra, kedy variant delta v Izraeli prevažoval, informovala agentúra Reuters.

Vo svojom vyhlásení poisťovňa uviedla, že jej výskum je jedným z najväčších odborných hodnotení účinnosti vakcíny proti delte v danej vekovej skupine. Začiatkom tohto týždňa analýza zverejnená americkým Centrom pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) informovala, že vakcína Pfizer bola na 93 percent účinná pri prevencii hospitalizácií u osôb vo veku od 12 až 18 rokov.