Zoznámte sa s najpodivnejšou skupinou na Facebooku: Neuveríte, čo sú ľudia schopní zverejňovať

Tisíce zákazníkov spoločnosti J D Wetherspoon, ktorá prevádzkuje puby vo Veľkej Británii, sa spojili v skupine na Facebooku, kde rátajú počet hranolčekov na porciu. Volá sa "Wetherspoons Paltry Chip Count" a má už viac ako 61 000 členov. Tí zdieľajú fotky svojho jedla s počtom hranoliek na tanieri. Ich cieľom je snaha zosmiešniť rôzne reťazce za to, že nedávajú rovnaký počet, pričom zákazník zaplatí jednotnú sumu.

Zdroj: Facebook/Wetherspoons paltry chip count

Jeden nespokojný užívateľ dostal napríklad iba desať hranolčekov, ďalší zase našiel na svojom tanieri neskutočných 41 kusov. Ostatní členovia skupiny vzali do úvahy aj rozmery jednotlivých hranoliek a zisťujú ich priemernú dĺžku. Jeden "špecializovaný vyšetrovateľ" si dal tú námahu a dokonca ich váži. "Konečne mám miesto, kde sa môžem podeliť o svoju bolesť," napísal nespokojný zákazník z anglického grófstva Merseyside na sociálnej sieti. "Na túto skupinu som čakal takmer sedem rokov. 22. december 2014, pamätám si to dobre. Štrnásť hranolčekov. Odvtedy som nebol vo Wetherspoons," uviedol ďalší.

Jedna zákazníčka, ktorá navštívila The Chevalier Inn v Plymouthe v Devone, zase nebola nespokojná s počtom, ale s veľkosťou hranolčekov. "25 najmenších hranolčekov, aké som kedy videla," skonštatovala nahnevane. Medzitým jeden oddaný zákazník vzal vreckový meter do The Barum Top Inn v Halifaxe a okomentoval svoju porciu. "21 hranoliek, priemerná dĺžka jednej bola sedem centimetrov. Dobrý pokus." Istý muž to zaklincoval detailným opisom toho, čo mu naservírovali v krčme. "26 hranolčekov, celkom priemerných, s celkovou hmotnosťou 189 g, približne 7,27 gramu na hranolček. Všimli sme si, že niektoré z nich boli obalené vo fazuľovej šťave, takže výsledky nemusia byť stopercentne presné."

Zdroj: Facebook/Wetherspoons paltry chip count

Ozval sa aj nemenovaný zamestnanec reťazca, podľa ktorého niektorí zákazníci môžu nesprávne posúdiť podiel hranolčekov. Na Twitteri napísal, že pracovníci sú povinní podávať hranolky podľa hmotnosti a taktiež kontrolujú, či podávajú správne množstvo.