SPÁNKOVÁ KALKULAČKA Expertka odhalila čas, kedy máte ísť spať podľa toho, kedy vstávate

LONDÝN - Spánok je niečo, čo všetci potrebujeme, ale nie vždy sa nám podarí poriadne si oddýchnuť. Hoci problémy so spánkom trápia ľudí po celom svete, existuje jednoduchý vzorec, ktorý by vám v takomto prípade mohol pomôcť. Stačí sa riadiť časovými harmonogramami.

Britská spoločnosť predávajúca žalúzie a záclony Hillary‘s prezradila, že dobrý spánok spočíva v cykloch. Ak sa teda pravidelne budíte unavení, zbystrite svoju pozornosť. Každý zo spomenutých cyklov trvá približne deväťdesiat minút. Podľa odborníkov by ste sa mali snažiť dostať medzi päť až šesť spánkových cyklov za noc, aby ste sa ráno prebrali svieži a pripravení na nový deň. Zostavili kalkulačku, ktorá presne stanoví, kedy by ste mali ísť do postele v závislosti na čase vášho vstávania.

Zdroj: Getty Images

"Je veľmi dôležité dobre sa vyspať, pretože to ovplyvňuje to, ako budete nasledujúci deň fungovať. Dobrý spánok vám pomôže zvýšiť produktivitu, koncentráciu a vašu pozornosť, ovplyvňuje teda takmer každý aspekt vášho života. Spánok taktiež dokáže znížiť riziko vzniku srdcových ochorení, posilniť imunitný systém a je životne dôležitý pre podporu duševnej pohody," povedala expertka na spánok Lucy Askewová denníku Mirror Online.

Zdroj: Getty Images

Nedostatok spánku ovplyvňuje zdravie človeka viac, ako si možno myslíte. Dĺžka spánku dokonca ovplyvňuje aj váš vzhľad vrátane stavu pokožky. K vážnejším zdravotným problémom spojeným s nedostatkom spánku patria vysoký krvný tlak, cukrovka a srdcový infarkt. Niektorí experti spájajú spánkový deficit aj s depresiou.

Kedy by ste teda mali ísť do postele?

Ak potrebujete vstať o 06:00, mali by ste ísť spať buď o 20:46, 22:16, 23:46 alebo 01:16.

Ak potrebujete vstať o 06:30, mali by ste ísť spať buď o 21:16, 22:46, 00:16 alebo 01:46.

Ak potrebujete vstať o 07:00, mali by ste ísť spať buď o 21:46, 23:16, 00:46 alebo 02:16.

Ak potrebujete vstať o 07:30, mali by ste ísť spať buď o 22:16, 23:46, 01:16 alebo 02:46.

Ak potrebujete vstať o 08:00, mali by ste ísť spať buď o 22:46, 00:16, 01,46 alebo 03:16.

Ak potrebujete vstať o 08:30, mali by ste ísť spať buď o 23:16, 00:46, 02:16 alebo 03:46.

Ak potrebujete vstať o 09:00, mali by ste ísť spať buď o 23:46, 01:16, 02:46 alebo 04:16.

Ak potrebujete vstať o 09:30, mali by ste ísť spať buď o 00:16, 01:46, 03:16 alebo 04:46.