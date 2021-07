Mladík nastúpil do MHD bez rúška: Takúto reakciu pasažierov nečakal, drsné VIDEO

V Španielsku je nosenie rúšok povinné pre osoby staršie ako šesť rokov vo všetkých uzatvorených priestoroch, verejnú dopravu nevynímajúc. Aj keď sa konkrétne obmedzenia v jednotlivých regiónoch líšia, tak podľa tohto videa je zrejmé, že Španieli to s pravidlami prijatými vládou myslia naozaj vážne a uvedomujú si, že najlepšia ochrana proti koronavírusovej infekcii je prevencia. Keď si totiž všimli, že do vlaku nastúpil mladík bez rúška, vyslovene ho hnali k dverám a snažili sa ho vyhodiť von. Najskôr ho postrkovali k prvým dverám, šofér ich však nemohol otvoriť. Nedali sa ale odradiť a vyhodili ho z druhej strany rovno na zastávku.

