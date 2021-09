KORONAVÍRUS Uznávaný imunológ v tom má jasno: Toto vás ochráni ešte viac ako dve dávky vakcíny

NEW YORK - Lekár a imunológ Anthony Fauci, ktorý pôsobí ako poradca Bieleho domu pre pandémiu, viedol v relácii Meet the Press televízie NBC News diskusiu zameranú na tému imunity proti vírusu SARS CoV-2. Najúčinnejšou ochranou je podľa neho prirodzená infekcia skombinovaná s očkovaním. Svoj názor podložil aj výsledkom štúdie a pripomenul, že prioritou v boji proti pandémii je vakcinácia nezaočkovaných osôb.

Vedci v snahe zistiť, ako je to s odolnosťou voči koronavírusovej infekcii, neustále vykonávajú prieskumy, porovnávania a analýzy, ktoré prinášajú nové zistenia. O výsledky jednej z nich sa oprel aj imunológ Fauci, ktorý uviedol, že prirodzene prekonaná infekcia v kombinácii s jednou očkovacou dávkou chránia pred koronavírusom viac ako dve dávky bez predchádzajúcej infekcie. "Vieme, že keď sa nakazíte, tak získate silnú imunitu. O tom niet pochýb. Ak sa nakazíte, uzdravíte sa a následne sa zaočkujete, úroveň vašej imunity je mimoriadne vysoká, vyššia než všetky dvojdávkové vakcíny," vysvetlil.

Zdroj: Getty Images

Fauci vychádzal z výsledkov štúdie amerického Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb zverejnenej 13. augusta. Prieskumnú vzorku tvorilo viac ako 730 obyvateľov štátu Kentucky, ktorí prekonali v roku 2020 COVID-19. Od mája do júna 2021 sa znovu nakazilo približne 250 osôb. Tí, ktorí sa po prvej infekcii nezaočkovali, mali viac ako dvakrát vyššie riziko opätovnej nákazy ako tí, ktorí po prvom prekonaní ochorenia podstúpili plnú vakcináciu. Podľa imunológa je to dôkaz o tom, že ak ľudia prirodzene prekonajú nákazu a potom sa dajú zaočkovať, tak získajú veľmi dobrú imunitnú odpoveď. Zároveň však poznamenal, že neexistuje jednoznačný výskum, ktorý by dokázal určiť, aké dlhé trvanie má takáto imunita.

Zdroj: Getty Images

Fauci ďalej zdôraznil, že najvyššou prioritou v súčasnosti zostáva očkovanie nezaočkovaných osôb. "V tomto smere by nemal byť žiadny zmätok. Najvyššou prioritou nie je dostať posilňovaciu dávku, ale očkovanie neočkovaných." Na potrebu vakcinácie poukazuje aj riaditeľka CDC Rochelle Walenskyová a apeluje aj na ľudí, ktorí prekonali COVID-19, aby sa dali zaočkovať. "Vakcína je najlepší spôsob, ako ochrániť seba a svoje okolie najmä preto, lebo v krajine sa šíri variant delta," poznamenala.