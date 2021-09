VIDEO Otecka pobúrili plavky skupiny kamarátok, vraj sú ako z porna: Pozrite na ne, čo myslíte?

Na TikToku sa objavili zábery chlapíka, ktorý sa na pláži v americkom Colorade pohoršoval nad plavkami skupiny tínedžeriek. Vo videu, ktoré tajne nakrútila jedna z nich známa ako Mia, muž pristúpi k nim a povie: "Prečo sa takto obliekate? To sú tangá a to je podprsenka, berte do úvahy chlapcov, nepotrebujú vidieť pornografiu priamo pred očami." Ženy nesúhlasia a bránia sa. "Neprišli sme sem, aby sme vás obťažovali. Prosím, nechajte nás na pokoji. Sme na pláži v plavkách," zaznelo.

Muž, neskôr identifikovaný ako Logan Dorn, však pokračoval s tým, že ich obvinil z toho, že sa vystavujú. "Ničím sa nepýšim, nepozerajte sa na mňa. Zatvorte oči," reagovala jedna dievčina. Logan však povedal, že keď sa rozhliadne okolo, zrak mu padne len na ňu. Ďalej vyhlásil, že "v Amerike je sloboda slova a ak sa Boží muži nepostavia, spoločnosť pôjde dole vodou, pretože neexistuje morálka". Ženy odpovedali, že sú ateistky. Podľa Logana to ale neznamená, že môžu predvádzať svoje telá. "V každom z vašich sŕdc je túžba byť videná. Dôvod, prečo ukazujete svoje telo, je, že sa pýtate: ‚Som dosť pekná?‘" pokračuje neodbytný Američan.

Zdroj: TikTok/ggarbagefairy

Dornovo pobúrenie trvalo tak dlho, že Mia bola nútená pokračovať v druhom videu. Keď sa ho ženy zo žartu pýtali, čo by uprednostnil, aby nosili na pláži, odpovedal jednodielne plavky. Mia neskôr ukázala "urážlivé" plavky, ktoré sa bežne nosia na plážach po celom svete. "Žiadna z nás nemala bikiny s tangami a aj keby mala, nevadilo by to. Mnoho ďalších ľudí malo na sebe rovnaké veci, bola to verejná pláž. Boli sme jedinou ženskou skupinkou. Preto pristúpil k nám," vysvetľuje.

Logan si pozrel videá a ako odpoveď ponúkol svoje vlastné. "Len som sa chcel podeliť o svoju stránku príbehu o videu, ktoré sa o mne šíri, a ktoré tvrdí, že obťažujem ženy alebo im nadávam alebo veci tohto druhu," uvádza. "Hneď vtedy a tam som pocítil, ako do mňa vošiel spravodlivý hnev a tiež odvaha Ducha Svätého postaviť sa týmto dámam a povedať pravdu, že ‚to, čo máte na sebe, nie je v poriadku pre deväťročného alebo šesťročného chlapca,‘" dodal s tým, že pornografia ho ničila od mladého veku, a preto chcel ochrániť iné deti. Mnoho ľudí ho však za jeho názor skritizovalo a skonštatovalo, že by nemal vnucovať svoje názory iným ľuďom.