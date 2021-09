Experti varujú pred obrovskou chybou: Nikdy nerobte TOTO s uvareným mäsom!

Výsledok prípravy jedla nám môže priniesť pôžitok, ale iba v prípade, ak sa vyhneme niekoľkým chybám, ktoré by nám mohli spôsobiť zdravotné komplikácie. Opatrní by sme mali byť obzvlášť pri manipulácii s mäsom. Takže ešte predtým, ako vložíte na gril ďalší steak, prečítajte si, aké návyky vás môžu ohroziť.

Tepelne spracované mäso nikdy nedávajte späť na tanier, na ktorom bolo surové mäso

Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) poukazuje na túto častú chybu a upozorňuje, že zo surového mäsa môžu do toho už uvareného prenikať choroboplodné zárodky. Namiesto toho by ste mali už vopred myslieť na to, že pri príprave mäsa budete potrebovať minimálne dva taniere. "Vždy používajte oddelené taniere na surové a varené mäso. Rovnaké pravidlo platí aj pre morské plody," odporúča agentúra.

Opláchnutý tanier ešte nemusí byť čistý

Vždy by ste si mali dávať pozor na to, ako narábate s riadom, na ktorom bolo uložené surové mäso. Podľa Amerického ministerstva poľnohospodárstva (USDA) nemusí opláchnutie riadu a povrchov stačiť na dekontamináciu škodlivých baktérií. "Čistenie je prvým krokom k odstráneniu baktérií z týchto povrchov. Mikroorganizmy spôsobujúce alimentárne choroby môžu zostať na povrchoch veľmi dlho. Baktérie Campylobacter dokážu prežiť štyri hodiny, salmonela až 32 hodín, pričom obidva druhy sa nachádzajú v surovom mäse," vysvetľuje USDA. Umývanie taniera teplou vodou a saponátom môže odstrániť niektoré nečistoty a zárodky, ale ešte nemusí stačiť na účinnú likvidáciu všetkých baktérií, ktoré môžu spôsobiť zdravotné ťažkosti.

Namiesto umývania by ste mali dezinfikovať riad, ktorý prišiel do styku so surovým mäsom

Umývanie riadu je dôležité, ale je to len prvý krok k dekontaminácii. Keď pripravujete surové mäso, najskôr vyčistite a následne dezinfikujte nielen povrchy, ale aj kuchynský drez. Podľa odborníkov je na umývanie tanierov, riadu a dosiek na krájanie mäsa lepšie používať umývačku riadu, ktorú nastavíme aspoň na 60 stupňov Celzia. K likvidácii zvyškov baktérií prispeje aj použitie dezinfekčného roztoku. Vyrobíte si ho tak, že pridáte do štyroch litrov vody jednu lyžicu neparfumovaného tekutého bielidla. USDA odporúča naliať roztok na akýkoľvek povrch, ktorý je potrebné dekontaminovať a nechať ho niekoľko minút pôsobiť alebo do neho namočiť menšie predmety. Po niekoľkých minútach opláchnite riad čistou vodou a potom ho utrite papierovými utierkami alebo ho nechajte voľne uschnúť.

Dôkladne si umyte ruky pred a aj po varení

Čistota kuchynského riadu a povrchov je dôležitá, ale ide len o malý kúsok "skladačky" týkajúci sa bezpečnej prípravy potravín. Najmenej dvadsať sekúnd pred varením aj po ňom by ste si mali umyť ruky mydlom pod tečúcou vodou, aby sa zabránilo prenosu baktérií z vašich rúk do jedla alebo naopak. USDA poukazuje najmä na nebezpečenstvo vznikajúce pri umývaní mäsa a riadu z vaječných a mäsových výrobkov, ktoré môže zanechať nebezpečné baktérie na dreze a iných povrchoch a potenciálne kontaminovať ostatné potraviny.