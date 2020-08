Aj vy oplachujete riad ešte predtým, ako ho dáte do umývačky? Veľká CHYBA! Robíte viac škody než úžitku

SYDNEY - Ak aj vy zvyknete pred uložením do umývačky riad ešte predtým prepláchnuť vodou, tak vedzte, že tým robíte viac škody než úžitku. Aspoň to tvrdí istá austrálska expertka, podľa ktorej tak vlastne zabránite, aby bol riad umytý naozaj dôkladne.

Mnohí ľudia ešte predtým, než vložia špinavý riad do umývačky, ho rýchlo opláchnu pod teplou vodou, aby zmyli tú najväčšiu špinu. Na prvý pohľad je tento krok celkom logický. No podľa experta na čistenie domácnosti Ashley Iredale je to obrovská chyba. "Absolútne nie je potrebné oplachovať riad predtým, než ho umyje umývačka. Prináša to viac škody než úžitku," uviedol člen austrálskej asociácie na podporu spotrebiteľov CHOICE.

Zdroj: getttyimages.com

Väčšina umývačiek je už totiž v súčasnosti vybavená senzorom, ktorý dokáže identifikovať, ako veľmi špinavý riad je. Takže keď sa spustí cyklus, umývačka ho umyje tryskami, ktoré sú dostatočne silné a efektívne na to, aby ho zbavili aj tej najväčšej špiny. Ale ak riad predtým opláchnete, trysky ho vyhodnotia tak, že potrebuje len ten najľahší cyklus a poriadne ho tak neumyje. Iredale namiesto toho odporúča akékoľvek tuhé zvyšky jedla zahodiť do koša a potom vložiť do umývačky, ktorá si už s ním poradí.