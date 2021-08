KORONAVÍRUS CDC aktualizoval zoznam rizikových krajín: Cestovať by ste nemali ani do týchto dvoch!

V súvislosti so zvýšeným rizikom nákazy novým koronavírusom zaradilo Centrum pre chorobu a prevenciu chorôb (CDC) už dávnejšie na zoznam krajín, ktorým by sa mali ľudia vyhýbať, Haiti, Kosovo, Libanon či Maroko. V pondelok 23. augusta bol tento zoznam aktualizovaný o Bahamy a ostrov Svätý Martin v Karibiku. Varovanie prišlo niekoľko dní po tom, ako bahamský premiér Hubert Minnis zaviedol zákaz vychádzania od 20.00 do 05:00 hod. v mnohých častiach tohto ostrovného štátu vrátane ostrovov Exuma, Abaco a Andros.

Zdroj: Getty Images

Svätý Martin požaduje od návštevníkov z USA a Kanady, aby sa preukázali negatívnym testom na SARS-CoV-2 nie starším ako 72 hodín. Po príchode cestujúcim kontrolujú telesnú teplotu a musia absolvovať ďalšie testy. CDC preto odporúča, aby sa ľudia vyhli všetkým destináciám zo zoznamu, ktoré sú zaradené do "úrovne 4". Ak už do nich musia cestovať, mali by byť úplne očkovaní. Agentúra však naďalej upozorňuje, aby sa ľudia dali zaočkovať pred cestou do akejkoľvek krajiny. Medzinárodné cestovanie však predstavuje ďalšie riziká a aj úplne očkovaní môžu šíriť niektoré varianty nákazy. "Situácia spojená so šírením nových alebo súvisiacich variantov sa líši v závislosti od jednotlivej krajiny. Všetci cestujúci si preto musia všímať, aké sú pravidlá," upozorňuje CDC.

Zdroj: SITA/AP Photo/Max Duncan

K rozšíreniu zoznamu rizikových destinácií došlo v období, keď CDC vydalo varovanie, aby sa ľudia nad 65 rokov vyhýbali pobytu na výletných lodiach bez ohľadu na stav ich očkovania. Odborníci zároveň odporučili, aby tento zákaz rešpektovali aj očkované tehotné ženy a ktokoľvek so zvýšeným rizikom závažných chorôb ako aj ľudia, ktorí nie sú očkovaní. Dôvodom je fakt, že počet infikovaných variantom delta neustále narastá.