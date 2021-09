VIDEO Mrazivý objav na Google Earth: Keď zbadal, čo sa ukrýva pod mostom, naskočili mu zimomriavky

Existujú ľudia, ktorí trávia všetok svoj voľný čas surfovaním na Google Earth v snahe objaviť nejaké bizarnosti či podivné úkazy. Jedným z nich je očividne majiteľ účtu hidden.on.google.earth na TikToku. Nedávno sa mu podarilo naraziť na niečo, čo užívateľom nahnalo poriadne zimomriavky. Pod mostom v neznámej lokalite objavil záhadnú postavu, ktorá vyzerá, akokeby mala na očiach okuliare a na hlave čiernu kapucňu. Už len pohľad na ňu mnohým naháňa strach.

Viacerí užívatelia sa vyjadrili, že by radi vedeli, kde to je pre prípad, že by sa tam niekedy ocitli. Takto by vedeli, že sa majú tomu miestu vyhýbať. Jeden si myslí, že ide o mesto Ithaca v americkom štáte New York. Iní zas zobrali tieto zábery s humorom, keď prirovnali postavu k svojej nenalíčenej sestre. "To je moja sestra, keď nemá na sebe mejkap," zavtipkoval jeden mladík. "To je môj dedko, ktorého hľadáme už niekoľko dní. Díky, kámo," napísal ďalší.

Iná osoba si zas myslí, že nejde o žiadnu záhadu či ducha, ale súčasť mosta. "Nie sú to žiadne oči, ale skrutky," podotkla. Zábery na aplikácii Google Maps sa údajne dajú editovať a viete do nej pridať vlastnú fotku, takže je možné, že aj v tomto prípade išlo o fotomontáž alebo jednoducho optický klam.