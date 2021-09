VIDEO Mladík jeden deň vyskúšal, aké je to byť tehotným: Nechcite vidieť, ako to dopadlo

BRISBANE - Istý mladík z austrálskeho Brisbane chcel vedieť, aké je to byť tehotným, preto si to vyskúšal na jeden deň. Je nutné povedať, že to vôbec nezvládol a zlyhal už pri vstávaní z postele. Jeho video sa stalo hitom; ženy sa na ňom dobre zabávajú, muži si zas pri pohľade na tento nápad klepú na čelo.

Niektoré ženy milujú byť tehotné. Páči sa im, keď im v brušku rastie nový život a tešia sa na jeho príchod. Iné zas tehotenstvo nepovažujú za žiadnu prechádzku ružovou záhradou. Ranná nevoľnosť, kolísanie hormónov, čudné chute či zvyšujúca sa hmotnosť - to sú len niektoré z nie veľmi pozitívnych javov, ktoré so sebou gravidita prináša.

Muži si nevedia predstaviť, ako žena prechádza a vyrovnáva sa s týmito všetkými zmenami, čo je pochopiteľné. Jeden sa to ale rozhodol pochopiť, keď si jeden deň vyskúšal, aké to je čakať dieťa. Maitlandovi Hanleymu nedávno jeho žena porodila prvého potomka a pri tejto príležitosti mu napadlo, že by rád vedel, aký je to pocit byť tehotný. Video ho zachytáva, ako leží na posteli a k bruchu má priviazaný pár melónov. Na hrudníku má umiestnené ďalšie dva menšie melóny, ktoré majú suplovať ženské prsia.

Mladík sa s týmto nákladom pokúša vstať, no ani po viacnásobnom pokuse sa mu to nepodarí. "Myslel som si, že to bude oveľa jednoduchšie," priznáva. Video sa končí výbuchom smiechu jeho kamarátov, ktorí sa tomuto aktu prizerali.

V ďalších videách sa Austrálčan pokúsil s bruchom sa obuť či vyliezť z vane. Jeho príspevok sa stal na TikToku hitom, doteraz zaznamenal už viac ako 15 miliónov zhliadnutí. "Źeny sú superhrdinky," skonštatoval jeden užívateľ. Iný sa pre zmenu čudoval, ako si Hanley vôbec mohol myslieť, že tehotenstvo zvládne, aj keď nie je žena.