VIDEO Zubári dokážu odhaliť tehotenstvo pacientky jediným pohľadom do úst! Toto ich prezradí

NEW YORK - Študentka zubného lekárstva sa postarala o internetovú senzáciu. V jednom zo svojich videí na TikToku prezradila, že zubár vie odhaliť tehotenstvo ženy len vďaka pohľadu do ústnej dutiny. Ukázalo sa, že podobnú skúsenosť už zažilo množstvo tehotných žien.

Študentka štvrtého ročníka publikovala ohromujúce video. Rozhovorila sa o tom, čo všetko dokáže zubár odhaliť o vašom zdravotnom stave len vďaka jedinému pohľadu do úst. Spomenula napríklad poruchy stravovania, infekcie dutín a to, či je niekto fajčiar. Ale aj tehotenstvo. Obvykle ho odhalí erózia skloviny v dôsledku častého zvracania. Medzi ďalšie príznaky môžu patriť zapálené a citlivé ďasná, ktoré sú náchylnejšie na krvácanie, a "tehotenská gingivitída", ktorú dentisti pozorujú v 30 až 50 percentách tehotných žien

Podľa Americkej asociácie pre tehotenstvo je tehotenská gingivitída spôsobená hormonálnymi zmenami, ktoré zvyšujú prietok krvi do tkaniva ďasien a spôsobujú tak, že sú ďasná citlivejšie, podráždenejšie a opuchnuté. Hormonálne zmeny môžu tiež brániť obranyschopnej reakcii tela, čo môže viesť k parodontálnym infekciám. To uľahčuje tvorbu povlaku na zuboch. Závažnosť tehotenskej gingivitídy sa podľa odborníkov zvyčajne zvyšuje v druhom trimestri.

Zdroj: Getty Images

Tehotné ženy by mali najmenej dvakrát do roka absolvovať preventívnu prehliadku, pretože u mnohých z nich sa počas gravidity zvyšuje kazivosť zubov. "Zdravie ústnej dutiny je dôležitou súčasťou vášho celkového zdravia a neliečené zubné choroby môžu byť škodlivé pre vás aj vaše dieťa. Nezabudnite zahrnúť starostlivosť o ústnu dutinu do svojej každodennej rutiny a pravidelne informujte svojho zubného lekára o akýchkoľvek zmenách týkajúcich sa ústnej dutiny," radí americká zubná asociácia.