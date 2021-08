VIDEO Na Sardínii sa narodilo unikátne mláďa: Ak sa potvrdí TOTO, pôjde o vedecký prielom!

CALA GONONE - V nádrži na talianskej Sardínii sa narodilo mláďa žraloka. Zvláštne však je, že v nádrži nežije nijaký samec, iba dve samice. Experti sa preto domnievajú, že mláďa sa narodilo asexuálne. Ak to potvrdia DNA testy, pôjde o prvý pozorovaný prípad nepohlavnej reprodukcie u žralokov hladkých.

Mláďa žraloka hladkého pracovníci akvária nazývajú zázrakom, pretože sa narodilo v nádrži so samicami. Tie strávili desaťročie v prímorskom akváriu Acquario Cala Gonone na Sardínii. Samičie mláďa pomenoval personál "Ispera". Ak testy DNA ukážu, že je totožné s jednou zo samíc, bude to prvý prípad nepohlavnej reprodukcie u tohto konkrétneho druhu.

Mláďa vzniklo pravdepodobne výsledkom partenogenézy, kedy je genetický materiál z konkrétnej bunky v matke schopný oplodniť vajíčko a vznikne embryo. Iné vysvetlenie ako partenogenéza podľa expertov nie je možné. Určité druhy žralokov žijúce v populáciách s nízkou hustotou môžu uprednostňovať nepohlavnú reprodukciu, najmä keď samice majú malú šancu stretnúť samca, s ktorým by sa reprodukovali.

Partenogenéza je proces, ktorý v podstate tvorí klony rodiča, pretože embryo získava genetický materiál iba od jedného jedinca. Jeden z najtypickejších procesov pre túto formu reprodukcie je, keď je vajíčko oplodnené ešte nezrelými vajíčkovými bunkami, ktoré sa správajú takmer ako spermie. K partenogenéze zvyčajne dochádza u nižších rastlín a bezstavovcov ako sú mravce, osy alebo včely. Objavila sa ale už aj medzi plazmi, rybami a dokonca vtákmi, ktoré by sa normálne rozmnožovali sexuálne. Dôkaz o tom, že tento druh reprodukcie je možný aj u žralokov hladkých, by znamenal významný vedecký prielom.

Zdroj: Getty Images

V roku 2017 napríklad nakládla samica žraloka zebrovitého zvaná Leonie vajíčka, z ktorých sa vyliahli tri životaschopné mláďatá. Stalo sa to aj napriek tomu, že tri roky predtým nebol v jej blízkosti žiadny samec. Existuje len veľmi málo správ o nepohlavnom rozmnožovaní u samíc s predchádzajúcou sexuálnou históriou. V prípade Leonie mohlo ísť o to, že si uchovávala spermie, a nie o skutočnú nepohlavnú reprodukciu. Christine Dudgeonová z Univerzity v Queenslande, ktorá prípad Leonie skúmala, uviedla, že k nepohlavnej reprodukcii u žralokov môže dôjsť, keď je vajíčko oplodnené susednou bunkou známou ako polárne telo. Časom to však môže viesť k extrémnemu príbuzenskému kríženiu. Nejde zároveň o stratégiu na prežitie mnohých generácií, pretože znižuje genetickú diverzitu a adaptabilitu.