KORONAVÍRUS Prvá veľká štúdia odhalila: Takúto účinnosť má tretia dávka vakcíny Pfizer!

JERUZALEM - Tretia dávka vakcíny firiem Pfizer a BioNTech má u ľudí starších ako 60 rokov 86% účinnosť. Oznámila to dnes s odkazom na prvé výsledky vedeckej štúdie izraelská zdravotná poisťovňa Makabi, ktorá pokrýva zdravotné poistenie približne štvrtiny z deviatich miliónov Izraelčanov.

Izrael začal 1. augusta ponúkať preočkovanie už zaočkovaným občanom nad 60 rokov, cez víkend potom znížil túto hranicu na ľudí nad 50 rokov a vo štvrtok má oznámiť, či ponuku ďalej rozšíri pre občanov starších ako 40 rokov.

Zatiaľ dostalo tretiu dávku vakcíny 1,2 milióna Izraelčanov. Dvoma dávkami je zaočkovaných 5,4 milióna ľudí. Štúdia poisťovne Makabi je založená na údajoch od viac ako 149-tisíc ľudí starších ako 60 rokov, ktorí boli zaočkovaní treťou dávkou najmenej pred týždňom, a na údajoch od 675-tisíc ľudí očkovaných dvoma dávkami medzi januárom a februárom. Z ľudí zaočkovaných trikrát sa znovu koronavírusom nakazilo 37 osôb, medzi tými zaočkovanými dvoma dávkami bolo 1064 pozitívnych prípadov.

Zdroj: SITA/AP Photo/Tsafrir Abayov

Zo správy Makabi nie je jasné, ako vážne boli symptómy u 37 znova nakazených. Firma Pfizer priznáva, že účinnosť jej vakcín sa s časom znižuje. Tretia dávka podľa nej zvyšuje protilátky proti pôvodnému vírusu SARS-CoV-2 i proti variantom vrátane delty. K podávaniu tretej dávky vybraným občanom pristúpi aj USA, niektoré európske štáty, napríklad Srbsko, už treťou dávkou očkuje. Rakúsko už očkovanie treťou dávkou schválilo, Česko čaká na rozhodnutie Európskej liekovej agentúry (EMA), ktorá má o veci rokovať budúci týždeň.

Americký Úrad pre kontrolu potravín a liečiv (FDA) minulý týždeň oznámil, že sa v USA bude tretia dávka ponúkať osobám po transplantácii a ďalším ľuďom s vážne oslabenou imunitou. Pre ostatných zatiaľ podľa FDA preočkovanie treťou dávkou potrebné nie je.

Šírenie covidu medzi nezaočkovanými

V Izraeli sa napriek zaočkovanosti odborníci obávajú, že sa vírus bude ďalej šíriť a že bude pribúdať prípadov s ťažkým priebehom najmä medzi nezočkovanými ľuďmi. Podľa dnešných údajov ministerstva zdravotníctva pripadá na 100-tisíc ľudí 172 ťažkých prípadov - ide o nezočkovaných občanov starších ako 60 rokov. V rovnako veľkej skupine začkovaných pripadá na rovnaký počet ľudí 21 ťažkých prípadov covidu-19.

Zdroj: SITA/AP Photo/Tsafrir Abayov

V Izraeli od stredy začínajú platiť ďalšie ochranné opatrenia. Všetci občania starší ako tri roky sa majú na vstupoch do uzatvorených priestorov s výnimkou nákupných stredísk a obchodov preukázať buď potvrdením o vakcinácii alebo negatívnym testom. Obchody musia obmedziť počet zákazníkov tak, aby pripadol jeden na každých sedem metrov štvorcových. V utorok v Izraeli pribudlo vyše 7800 nových ochorení, aktívnych prípadov má teraz Izrael viac ako 59-tisíc. V pondelok zaznamenal viac ako 8600 nových prípadov nákazy. Na hromadných podujatiach v interiéri bude novo môcť byť maximálne 1000 ľudí, na vonkajších potom najviac 5000. V súkromí môžu ľudia organizovať vnútorné stretnutia do 50 účastníkov, vonkajšie do 100.

USA plánujú od 20. septembra podávať tretiu dávku vakcín proti covidu

Spojené štáty začnú na budúci mesiac distribuovať tretie dávky očkovacích látok proti covidu, pretože nové dáta ukazujú, že ochrana proti ochoreniu sa časom zhoršuje. Oznámili to v stredu v spoločnom vyhlásení vrcholní predstavitelia amerických zdravotníckych úradov. Informovali o tom agentúry AP a AFP.

"Je úplne zrejmé, že ochrana proti infekcii po úvodných dvoch dávkach sa časom začína znižovať. S rastúcim počtom prípadov variantu delta začíname vidieť dôkazy o zníženej ochrane pred miernym a stredne ťažkým priebehom ochorenia," píše sa v spoločnom vyhlásení, ktoré podpísali šéfka amerického Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) Rochelle Walenskyová, zástupkyňa Úradu pre kontrolu potravín a liečiv (FDA) Janet Woodcocková, hlavný zdravotnícky poradca Bieleho domu Anthony Fauci a predstavitelia ďalších inštitúcií.

"Na základe nášho najnovšieho hodnotenia by sa súčasná ochrana pred závažným priebehom covidu mohla v nasledujúcich mesiacoch znížiť najmä u tých, ktorí majú oslabenú imunitu, alebo u tých, ktorí boli očkovaní v úvodných fázach vakcinácie," píše sa ďalej v dokumente.

Americké úrady chcú začať podávať tretie dávky vakcín od 20. septembra. Nárok na ne budú mať tí občania, ktorí boli úplne zaočkovaní látkami od spoločností Pfizer/BioNTech alebo Moderna pred ôsmimi a viac mesiacmi.

"Posilňovacie dávky" budú pravdepodobne potrebovať aj tí, ktorí boli zaočkovaní vakcínami od firmy Johnson & Johnson. V tomto prípade ale odborníci čakajú na ďalšie dáta. Formálne odporúčanie by mohlo prísť podľa agentúry AP v nasledujúcich týždňoch.

Novú očkovaciu stratégiu musia ešte oficiálne odobriť FDA a CDC. Podľa televízie CNBS budú predstavitelia týchto inštitúcií o téme podrobnejšie hovoriť počas stredajšej tlačovej konferencie v Bielom dome. Americký prezident Joe Biden by sa mal k záležitosti vyjadriť po spomínanom brífingu. Novinárom to oznámil Biely dom.