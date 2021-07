FOTO Muž (41) pobúril profilom na zoznamke: Keď si ho prečítajú ženy, budú strašne zúriť

LONDÝN - Mužovi na Tinderi ľudia venujú oveľa viac pozornosti než očakával. Nie ale práve z tých najlichotivejších dôvodov. Užívateľov šokovali informácie v jeho profile, podľa ktorých je vzhľad žien to najdôležitejšie. Niektorí sa na základe bizarných požiadaviek na partnerku domnievajú, že profil nie je skutočný.

Štyridsaťjedenročný muž, ktorý je známy iba ako Paul, sa zaregistroval na zoznamku Tinder, na ktorej ho nepochybne zaplavila vlna žiadostí. To však nie je to jediné, čo ho doslova zaplavilo. Ľudí totiž upútali informácie v jeho profile, ktoré vypovedajú o Paulovej povrchnosti a plytkosti. Šokujúce sú najmä jeho bizarné požiadavky na potenciálnu partnerku. Muž v základných informáciách na svojom profile napísal, že "mal sex s niektorými z najkrajších žien na svete, takže potrebuje niečo pekné, aby si žena udržala moju pozornosť". "Každý deň všade vidím priemerné a škaredé ženy, kamkoľvek prídem. Prečo by som sa chcel združovať s viacerými z nich na zoznamkách? Musíš mať najmenej 8,5 z 10!"

Zdroj: Reddit/mousemarie94

Paul považuje vzhľad na ženách za tú absolútne najdôležitejšu črtu. Každá žena, ktorá nie je pekná, je podľa neho idiotom. Domnieva sa totiž, že v živote platí rovnica: škaredá žena = slabý muž. Ďalej uviedol, že jeho prácou je hovoriť iným mužom, čo majú robiť a medzi jeho záľuby patrí politika, aktivizmus, cudzie jazyky a pobyt vonku.

Viacerí užívatelia sa domnievajú, že ide o žart, pretože taký nehanebne plytký človek nemôže byť predsa skutočný. Ďalší ale túto myšlienku zavrhol. "Myslel som si to isté, ale videl som, že profil je overený. Jediná vec, vďaka ktorej som uveril, že tento človek môže naozaj existovať," napísal. Iní odsúdili Paulov narcizmus a odporučili, aby sa ho ľudia ako celok zriekli. "Spal s niektorými z najkrajších žien na svete, doteraz s ním ale očividne žiadna z nich nezostala a on je na Tinderi. To hovorí za všetko," zdôraznil ďalší z komentujúcich.