Blondínka si chcela odstrániť chlpy v podpazuší: VIDEO katastrofy, ktorú nečakala

Holenie podpazušia v súčasnosti patrí medzi bežné hygienické štandardy. Časy, keď nám spod neho vytŕčali chlpy, sú už dávno preč. Niekto pri odstraňovaní chĺpkov používa žiletku, iný horúci vosk. Pre ten sa rozhodla aj blogerka Kiera. Na Twitteri zverejnila fotku, na ktorej ukazuje červený fľak v podpazuší. Našťastie nejde o krv, ale o červený vosk, ktorým si prilepila rameno o trup.

HOW DOES THIS EVEN HAPPEN pic.twitter.com/KZT1QGCv9E