Pozor na jednu aktivitu počas dovoleniek: Môžete sa nakaziť smrteľnou chorobou!

Zatiaľ čo väčšina ľudí považuje vírivku za príjemnú formu oddychu najmä počas zimných mesiacov, Susan Griffinová, odborníčka na plánovanie dovoleniek vysvetlila, prečo sa im treba radšej vyhnúť. Vo vírivke sa totiž v podstate "marinujete v šťavách" všetkých ostatných, ktorí sú v nej s vami. Podľa expertky baktérie v jacuzzi môžu viesť k nákaze baktériou E. coli, folikulitíde alebo dokonca legionárskej chorobe, ktorá môže byť v najhorších prípadoch smrteľná. "V zle udržiavaných kadiach je teplá víriaca voda perfektnou živnou pôdou pre choroboplodné zárodky a baktérie, v dôsledku čoho sú ľudia vystavení riziku najrôznejších nepríjemných chorôb," uviedla Griffinová.

Zdroj: Getty Images

Dokonca nestačí ani to, že sa pred vstupom do vírivky osprchujete, pretože na tele máte stále rôzne druhy potu, šupinatú pokožku či iné veci. "Čo sa týka vysokej teploty, mala by pomôcť unaveným svalom a znížiť stres, ale vo všeobecnosti budete mať skôr pocit mdloby, malátnosti a potreby chladnej sprchy," dodala Susan.

Nevýhody víriviek podľa odborníčky vysoko prevažujú nad ich pozitívami. Hoci pripúšťa, že sú skvelou relaxačnou alternatívou, domnieva sa, že za riziká nestoja. Okrem toho je podľa Griffinovej nepríjemná už len tá predstava, že sedí v kadi s úplne cudzími ľuďmi. Nuž, každý, čo má rád.