Vedci zrejme vyvrátili jednu z najznámejších teórií o KORONAVÍRUSE: Toto vás pred covidom neochráni!

Zatiaľ čo predchádzajúce výskumy na začiatku pandémie naznačili, že vitamín D znižuje riziko infekcie koronavírusom, najnovšia štúdia zverejnená v magazíne PLOS Medicine zistila, že neexistujú žiadne genetické dôkazy, ktoré by to potvrdzovali. Na posúdenie vzťahu medzi hladinami vitamínu D a citlivosťou a závažnosťou COVID-19 kanadskí vedci uskutočnili Mendelovu randomizačnú štúdiu s použitím genetických variantov silne spojených so zvýšenými hladinami vitamínu D. Pozreli sa na genetické varianty 14 134 jedincov s COVID-19 a na viac ako 1,2 milióna osôb bez ochorenia z jedenástich krajín. Experti odhalili, že medzi ľuďmi, u ktorých sa ochorenie vyvinulo, nebol rozdiel v hladinách vitamínu D a pravdepodobnosťou hospitalizácie alebo vážneho ochorenia.

Zdroj: gettyimages.com

Na začiatku pandémie mnohí odborníci skúmali účinky vitamínu D, ktorý hrá zásadnú úlohu v zdravom imunitnom systéme. Stále však nie je dostatok dôkazov o tom, že užívanie doplnkov stravy môže zabrániť alebo liečiť ochorenie COVID-19 v bežnej populácii. "Väčšina štúdií týkajúcich sa vitamínu D sa interpretuje veľmi ťažko, pretože ich nemáte ako porovnať so známymi rizikovými faktormi závažných prípadov COVID-19, ako je vyšší vek alebo chronické ochorenia, ktoré tiež signalizujú nízky obsah vitamínu D," vysvetlil spoluautor štúdie Guillaume Butler-Laporte. Najlepším spôsobom, ako odpovedať na otázku účinku vitamínu D, sú podľa neho randomizované štúdie, ktoré sú však zložité a náročné na zdroje a počas pandémie trvajú dlho.

Zdroj: gettyimages.com

Použitím Mendelovej randomizácie vedci dokázali znížiť potenciálne skreslenie týchto známych rizikových faktorov a poskytnúť jasnejší obraz o vzťahu medzi vitamínom D a COVID-19. Výskum má ale niekoľko dôležitých obmedzení. Nezohľadňoval pacientov so skutočným nedostatkom vitamínu D, a preto je naďalej možné, že u nich užívanie vitamínu D skutočne pomôže pri prevencii pred nákazou koronavírusom. Štúdia navyše analyzovala iba genetické varianty od jednotlivcov európskeho pôvodu.