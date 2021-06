KORONAVÍRUS stvoril deväť miliardárov: Pozrite sa, kto na pandémii zarobil najviac a koľko

REPORTÁŽ z vakcinačného centra: Všetko fičí ako v úli, denne zaočkujú tisícky ľudí

Medzi novými miliardármi sú napríklad riaditelia farmaceutických firiem Moderna a BioNTech, ako aj traja zakladatelia čínskej firmy na výrobu vakcín CanSino Biologics. "Deviati noví miliardári majú dohromady majetok v hodnote 15,8 miliardy eur, čo je dosť na to, aby sme zaočkovali všetkých ľudí v krajinách tretieho sveta 1,3-krát," píše sa vo vyhlásení aliancie The People's Vaccine.

Zoznam dolárových miliardárov:

Stephane Bancel - riaditeľ firmy Moderna, 4, 3 miliardy dolárov (3,5 miliardy eur)

- riaditeľ firmy Moderna, 4, 3 miliardy dolárov (3,5 miliardy eur) Ugur Sahin - riaditeľ a zakladateľ spoločnosti BioNTech, štyri miliardy dolárov (3,6 miliardy eur)

- riaditeľ a zakladateľ spoločnosti BioNTech, štyri miliardy dolárov (3,6 miliardy eur) Timothy Springer - imunológ a zakladajúci investor firmy Moderna, 2,2 miliardy dolárov (1,8 miliardy eur)

- imunológ a zakladajúci investor firmy Moderna, 2,2 miliardy dolárov (1,8 miliardy eur) Noubar Ayefan - spoluzakladateľ firmy Moderna, 1,9 miliardy dolárov (1,6 miliardy eur)

- spoluzakladateľ firmy Moderna, 1,9 miliardy dolárov (1,6 miliardy eur) Juan Lopez-Belmonte - Riaditeľ spoločnosti Rovi, ktorá vyrába balenia pre vakcínu Moderna, 1,8 miliardy dolárov (1,5 miliardy eur)

- Riaditeľ spoločnosti Rovi, ktorá vyrába balenia pre vakcínu Moderna, 1,8 miliardy dolárov (1,5 miliardy eur) Robert Langer - vedec a zakladajúci ivnestor firmy Moderna, 1,6 miliardy dolárova (1,3 miliardy eur)

- vedec a zakladajúci ivnestor firmy Moderna, 1,6 miliardy dolárova (1,3 miliardy eur) Zhu Tao - spoluzakladateľ a hlavný vedecký pracovník firmy CanSino Biologics, 1,3 miliardy dolárov (1,1 miliardy eur)

- spoluzakladateľ a hlavný vedecký pracovník firmy CanSino Biologics, 1,3 miliardy dolárov (1,1 miliardy eur) Qiu Dongxu - zakladateľ a senior viceprezident CanSino Biologics, 1,2 miliardy dolárov (jedna miliarda eur)

- zakladateľ a senior viceprezident CanSino Biologics, 1,2 miliardy dolárov (jedna miliarda eur) Mao Huinhoa - spoluzakladateľ a senior viceprezident CanSino Biologics, jedna miliarda dolárov (820 miliónov eur)

Riaditeľ biotechnologickej firmy Moderna Stéphane Bancel Zdroj: SITA/AP/Nancy Lane/The Boston Herald

Globálne zrušenie patentov na vakcíny proti koronavírusu by podľa mnohých urýchlilo výrobu vakcín, čo by pomohlo posilneniu ich dodávok do chudobných štátov. Za ich zrušenie už vystúpili USA, francúzsky prezident Emanuel Macron či pápež František.

Zdroj: SITA/Tibor Rosta/MTI via AP

Proti ich zrušeniu sú však hlavní výrobcovia liekov. Argumentujú tým, že by išlo o precedens, ktorý by mohol ohroziť inovácie v budúcnosti, a trvajú na tom, že tento krok by výrobu vakcín neurýchlil.