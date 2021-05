VIDEO Čistič miest činu prehovoril o svojej najhoršej zákazke: Spoveď len pre najsilnejšie povahy

Ben Giles doteraz z firmy Ultima Cleaning pracoval na najmenej 300 až 400 prípadoch, vrátane ľudí, ktorí sa sami "vykastrovali" nožom. Jeden prípad mu ale vŕta v hlave viac ako akýkoľvek iný. Možno preto, že telo bolo stále na mieste činu, keď začal s čistením objektu. Išlo o muža, ktorý doma hromadil rôznorodé predmety. "Pravdepodobne najhoršou vecou, na ktorej som robil, bolo, že som dostal telefonát od miestnej polície, aby som šiel do nehnuteľnosti, kde zomrel pán a bol to zberač predmetov," uviedol v rozhovore pre program Minutes With spoločnosti Unilad.

Keď Giles otvoril vchodové dvere, vyzeralo to ako hromada harabúrd. Spomína si, že tam boli kufre a všade naokolo škatule. Dovnútra sa dostal len ťažko. Nemohol sa ale dostať k ďalším dverám, ktoré viedli k miestnosti, kde došlo k usmrteniu. Napokon zložkám prítomným na mieste činu nezostávalo nič iné, len rozbiť okno, aby sa kriminalista spolu s čističom dostali dnu. Akonáhle tak urobili, ucítili nepríjemný zápach. "Hasiči vybrali okno von a potom na nich spadli všetky predmety, ktoré nebohý hromadil. Museli sme ich odpratať preč, aby sa dnu dostal kriminalista, ktorý prišiel odfotiť telo," pokračuje Giles.

Najprv umýval okná

Priznal, že iba málokedy prichádza na miesto činu ešte v čase, keď sa tam nachádza aj mŕtvola. "Všetko sme odkryli a nanešťastie som presunul tašku a pánovi sa odlepila noha. Musel som ju dať naspäť, aby to mohol vyšetrovateľ odfotiť." Čudné bolo, že museli prísť dvaja lekári, ktorí vyhlásili, že osoba bola skutočne mŕtva, aj keď tam bola už osem alebo desať týždňov. Ležala na štyroch alebo piatich matracoch, pričom pozostatky presakovali cez tri z nich. Ben poznamenal, že to bol strašný zážitok z vizuálneho i pachového hľadiska. Ďalej prezradil, že na svoju aktuálnu pozíciu sa dostal z pozície umývača okien. Keď sa k nemu dostala ponuka stať sa špecialistom na čistenie miesta činu, uvedomil si, že by zarobil viac peňazí. Získal vysokoškolskú kvalifikáciu a vydal sa na svoju novú kariérnu dráhu. "Väčšina ľudí má hranicu, že pokiaľ im za to dáte dostatok peňazí, urobia to," odpovedal Giles na otázku, prečo v tejto práci zotrváva.