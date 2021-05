FOTO Našiel sa stratený list Alberta Einsteina: Predpovedal v ňom niečo, čo vedci dokázali až teraz

JERUZALEM - V stratenom liste Albert Einstein predpovedal schopnosť zvierať "vidieť" magnetické pole Zeme. Stalo sa tak celé desaťročia predtým, než na to prišli odborníci a navyše poskytol dôkazy. Tento poznatok sa však netýka všetkých zvierat v živočíšnej ríši.

Slávny vedec Albert Einstein napísal v roku 1949 list ako odpoveď na otázku inžiniera Glyna Davysa o vnímaní zvierat. Odhalil v ňom, že zvieratá ako vtáky, psy a včely môžu "vidieť" magnetické pole Zeme. "Je mysliteľné, že skúmanie správania sťahovavých vtákov a poštových holubov môže niekedy viesť k pochopeniu niektorých fyzikálnych procesov, ktoré zatiaľ nie sú známe," tvrdil vtedy.

Zdroj: profimedia.sk

List sa po 72 rokoch konečne podarilo nájsť a potvrdiť Einsteinovu nekonečnú genialitu. Okrem iného poskytol dôkazy o tom, že niektoré vtáky sa pri detekcii magnetického poľa Zeme môžu spoľahnúť na superzmysly vo svojich očiach. Následne môžu použiť magnetické pole ako pomôcku, ktorá im slúži napríklad pri migrácii. Psy sa tiež považujú za schopné vnímať magnetické pole našej planéty s receptormi v očiach. O včelách sa zas hovorí, že receptory magnetického poľa majú v bruchu.

Zdroj: TASR/AP Photo/Michael Probst

Štúdia o tomto liste bola publikovaná v časopise Journal of Comparative Physiology A. Einsteinov prediktívny list bol nedávno venovaný Hebrejskej univerzite v Jeruzaleme. "Je úžasné, že na to prišiel desaťročia predtým, ako empirické dôkazy odhalili, že niekoľko zvierat dokáže skutočne vnímať magnetické polia a používať tieto informácie na navigáciu," napísali výskumníci. Einsteina nezaujímala len fyzika, ale aj biologické vedy a spojenie týchto dvoch disciplín. Fascinovalo ho správanie včiel, takže pravdepodobne rád reagoval na Davysove názory. To, ako včely vnímajú svet, skutočne pomohlo súčasným vedcom vylepšiť technológiu, ako sú fotoaparáty v telefónoch. Ešte ale potrvá, kým ľudstvo naozaj pochopí význam zvieracích zmyslov.