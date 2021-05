Slováci sú oslabení pandémiou, idú sa potrhať po tejto veci: Jeden z najväčších pokladov krajiny

Koronakríza mnohých malých podnikateľov, hlavne tých z oblasti gastra, dostala na kolená. To sa týka aj výrobcov bryndze. "Museli sme robiť oveľa viac, predávať po drobnom, spájať sily s menšími prevádzkami či predávať online. Ale ustáli sme to, nevyliali sme ani deci mlieka a predali všetky výrobky," hovorí Milan Vaso, bača z Muránskeho salaša.

Čo sa týka dopytu po bryndzi, ten je v podstate neustály, no tento rok je priam neuveriteľný. "Záujem o pravú probiotickú májovú bryndzu je taký obrovský, že už druhý týždeň sme znásobili jej výrobu, aby sme stihli uspokojiť dopyt," uviedla konateľka Muránskeho salaša Eliška Štefankovičová Gieciová. Bryndza podľa nej od nich odchádza hlavne do miest. Slováci za ňou cestujú aj niekoľko hodín, aby si ju mohli nakúpiť priamo na salaši. Bryndza je totiž známa svojimi vynikajúcimi probiotickými vlastnosťami prospešnými pre trávenie, imunitu a celkovú kondíciu.

Zdroj: Muránsky salaš

Ľudia sa v súčasnosti viac zameriavajú na to, čo jedia a odkiaľ to pochádza. Zvýšený je záujem o domáce produkty s vysokým obsahom probiotických kultúr so zameraním na poctivý pôvod a kvalitu pri výrobe danej suroviny. Štefankovičová Gieciová vysvetľuje, že sezóna hodnotovo najvýživnejšej bryndze sa začína v máji, no trvá až do jesene. Jej kvalita je najvyššia vtedy, keď je čerstvá zelená paša. Tá práva, prírodná, plnotučná bryndza je vyrobená zo stopercentného ovčieho mlieka. Keď je nepasterizovaná a plná probiotík. "Je muránskym zlatom, obľúbená a vyhľadávaná tak, že ju zákazníci jedia lyžičkami ako zdravú pochúťku," dodala konateľka.

Zdroj: TASR/Ján Krošlák

Tajomstvo bryndze spočíva v procese zrenia. Vtedy sa v nej premnožia dobré baktérie s probiotickými vlastnosťami. Tie majú blahodarný účinok na ľudský organizmus. V jednom grame bryndze sa nachádza asi jedna miliarda týchto prospešných mikroorganizmov, čo je najmenej stokrát viac ako v jogurtoch. Pasterizácia tieto priaznivé baktérie ničí. Podľa najnovších zistení má bryndza zásluhou mliečnych baktérií a kvasiniek na zdravie pozitívne účinky pri prevencii rakoviny, cievnych ochorení (infarkt myokardu, mozgová príhoda), zažívacích problémoch, rednutí kostí, cukrovke, posilňuje imunitu a znižuje dokonca krvný tlak.