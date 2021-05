Šokujúce odhalenie vedcov: V mede objavili stopy rádioaktivity z čias studenej vojny!

USA a Sovietsky zväz ako dve veľmoci počas studenej vojny neustále bojovali o prvenstvo v oblasti jadrových zbraní, ktoré pravidelne testovali. Nový výskum publikovaný v časopise Nature Communications naznačuje, že pozostatky tejto ich činnosti môžete vidieť aj dnes. Vedci totiž objavili stopové hladiny rádioaktívneho prvku cézium-137 v americkom mede. Aj keď to môže znieť alarmujúco, hladiny tohto prvku sú hlboko pod množstvami, ktoré by mohli človeku spôsobiť nejakú ujmu. Med je stále bezpečný a chutný, demonštruje však ďalekosiahle a trvalé dopady testovania atómových bômb počas 20. storočia.

Výskum sa začal ako seminár prvého ročníka v roku 2017. Počas výučby predmetu "Geológia 150: Rádioaktívne znečistenie" chcel vedúci štúdie, docent na William & Mary University vo Virgínii Jim Kaste, svojim študentom demonštrovať vplyv testovania pomocou vodíkovej bomby v Novom Mexiku, Nevade a Utahu v USA. Keď odchádzali na jarné prázdniny, požiadal ich, aby priniesli späť niektoré rastlinné potraviny pochádzajúce z miestnych zdrojov. Neskôr ich podrobili testovaniu na cézium v ​​laboratóriu. Vo viacerých výrobkoch našli nepatrné množstvá cézia, med z farmárskeho trhu v Raleigh v Severnej Karolíne bol ale stokrát horší ako zvyšok. "Naozaj som tomu nemohol uveriť. Znovu som to zmeral, pretože som si myslel, že sa niečo stalo s nádobou, alebo že sa môj detektor zbláznil. Meranie som opakoval. A opäť tie hodnoty boli stokrát horšie než v akejkoľvek inej potravine," vysvetlil Kaste.

To viedlo vedcov k vyšetrovaniu toho, ako by cézium-137 mohlo prekonať vzdialenosť od izolovaných atómových testovacích miest až po police v domácnostiach východného pobrežia Ameriky. Získali nádoby s medom z rôznych oblastí Severnej Ameriky a analyzovali každú vzorku na prítomnosť rádioaktívneho izotopu. Celkovo bolo testovaných 122 vzoriek medu. Je neuveriteľné, že až 68 z nich obsahovalo rôzne množstvá cézia. Med z Floridy, Georgie a Južnej Karolíny bol najčastejšie rádioaktívny, zatiaľ čo v štátoch severne od Virgínie bolo nájdených iba 12 vzoriek z celkových 40, ktoré obsahovali cézium-137.

Kaste tento jav vysvetľuje zaujímavou hypotézou. Po testoch atómových bômb bol rádioaktívny spad vrhaný vysoko do atmosféry kvôli intenzívnym tlakovým gradientom štiepnych reakcií. Veľká časť z toho padla späť dole a zostala na testovacích miestach, zatiaľ čo zvyšok sa niesol na východ a vrátil sa na Zem v podobe zrážok. Výskumníci zistili, že množstvo cézia v pôde neovplyvňujú zrážky, ako by sa mohlo zdať, ale hladina draslíka v pôde. Draslík je základným prvkom pre rast rastlín. Zhodou okolností atómy draslíka vyzerajú veľmi podobne ako atómy cézia-137 a rastliny si myslia to isté. Ak je hladina draslíka nízka, je možné, že rastliny znižujú svoje štandardy a nahradia ho práve céziom-137. Neskôr si tento radioaktívny prvok odnesú včely živiace sa nektárom.