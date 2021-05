Najhoršia ODPOVEĎ na pohovore, akú kedy počul: Po týchto slovách uchádzača udal na polícii

Pokiaľ ide o prijímacie pohovory, uchádzači sú takmer vždy pod veľkým tlakom. Náboroví manažéri to však tiež nemajú jednoduché a často musia vynaložiť veľa úsilia na to, aby zvládli rôzne bizarné situácie. Mnohí z nich sa s nimi podelili na Reddite. "Uchádzača o zamestnanie som sa spýtal na jeho záľuby a on mi povedal, že zhromažďuje náhodné veci, akými sú pekné ženy. Po skončení pohovoru som jeho životopis odovzdal policajtom," píše jeden z nich.

Ani taxíkom ani vlakom

Ďalší opísal trampoty s pohovorom na pozíciu "senior developer". Jedna záujemkyňa, ktorá vyzerala veľmi nádejne, nakoniec kontaktovala recepciu a žiadala, aby ju niekto vyzdvihol z letiska a nechcela prenajaté auto. "Nakoniec celá záležitosť skončila u mňa. Navrhol som jej, aby pricestovala vlakom, ale to znelo podľa jej slov až príliš desivo. Nevyhovoval jej ani taxík, ale súhlasila by s firemnou limuzínou. Spojil som sa so šéfom a ten mi povedal, aby som ju neriešil, keď ani nedokáže prísť do práce. Tak som je poďakoval za ochotu. Začala síce hovoriť niečo o taxíku, ale už som sa iba rozlúčil."

Tretí si zasa spomenul, ako mu jedna žena počas pohovoru vymenovala všetkých svojich bývalých priateľov, ktorí v súčasnosti pracovali vo firme a vraj sa nemôže dočkať, keď uvidí výraz ich tvári, keď sa objaví v práci. "Vysypala to zo seba hneď na začiatku, a tak som rozhovor radšej prerušil a poslal ju domov." Ďalší napísal, že "nejaký chlapík robil pohovor pre prácu s deťmi v škole a náhodne mu vykĺzlo, že deti by určite nedokázali zvládnuť pobyt vo väzení ako on".