Matka pri prezeraní VIDEA z kamery v detskej izbe skamenela od hrôzy: Počujete to aj vy?

Skúsenosť neznámej matky, ktorá pri prehrávaní záberov z bezpečnostnej kamery umiestnenej v izbe svojej dcéry vyvoláva u mnohých užívateľov zimomriavky. Žena v nich zaregistrovala tichú žiadosť o pomoc, keď niekto šepkal "pomôž mi". Hlas bol sprevádzaný ťažkým dychom, ktorý sa šíril z domáceho elektronického zariadenia. "Je to duch alebo nejaký hlúpy žart?" pýta sa matka.

Na začiatku videa stojí na jednej strane miestnosti a na druhej je jej dcérka. Pozorné ucho diváka dokáže zachytiť dych a slová žiadajúce o pomoc, ale nie je jasné, odkiaľ prichádzajú. "V izbe nebola zapnutá žiadna elektronika ani ventilátor či televízor," uvádza autorka príspevku.

Viacerí sa domnievajú, že slová mohlo vysloviť dieťa. Je im podozrivé, prečo sa žena sústreďuje presne na kút v izbe, z ktorého sa šíria. "Nemôžem si pomôcť, ale premýšľam o ľuďoch, ktorí sa dokážu nabúrať do podobných zariadení a celý čas pozorujú vaše deti. Nemám rád tieto kamery. Ťažko povedať, či je to hack alebo duch. Nech je to akokoľvek, aj tak ma to znepokojuje," napísal jeden muž.