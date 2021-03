Dvojica v Arizone nakrútila záhadný objekt na oblohe: VIDEO, z ktorého im ostáva rozum stáť

Kristian Noel (50) a Kelly Deesová (49) zverejnili zábery, ktoré sa im podarilo nakrútiť na ceste do Kalifornie. Pri prechádzaní mestom Gila Bend v Arizone totiž upútal ich pozornosť netypický lietajúci predmet. Po prvý raz si ho podľa svojich slov všimli ráno o 7.15 hod. Začali ho však nakrúcať až po zhruba 190 kilometroch na ceste do mesta Yuma. Lietajúci objekt bol veľký asi ako nákladný automobil. Dvojica odmieta, že mohlo ísť o bežný dopravný prostriedok. "Nehýbalo sa to ako vrtuľník a ani ako lietadlo," uviedol Noel

Podľa neho to nemohol byť ani dron, pretože objekt bol príliš veľký. Kristian preto špekuluje, že mohlo ísť o návštevníkov z vesmíru. "Zostalo to stáť na oblohe, vysoko nad horami. Bolo to príliš ďaleko a veľmi vysoko. Nemohlo ísť o diaľkovo ovládané lietadlo, bolo to veľmi veľké." Cestovatelia napriek tomu uvádzajú, že sa nebáli, že ich unesú mimozemšťania.

Arizona a susedná Nevada sú notoricky známe hláseniami o pozorovaní UFO. V tejto oblasti sa v roku 1997 vyskytlo jedno z najväčších takýchto pozorovaní známe ako Phoenix Lights. Počas dvoch mesiacov tisícky ľudí v okruhu zhruba 500 kilometrov uviedli, že spozorovali UFO. Posledná podobná zmienka sa objavila minulý mesiac, keď "stretnutie s mimozemšťanmi" nahlásil pilot letiaci do Phoenixu.