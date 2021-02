VIDEO Na matku ráno zakričala dcérka: Keď prišla do jej izby, ostala v šoku

SYDNEY - Video nakrútené na severnom predmestí Sydney Collaroy Plateau prirovnávajú mnohí užívatelia k najdesivejším hororovým scénam. Detskú izbu v jednom austrálskom dome totiž zamorili stovky pavúkov. Už len z pohľadu na to človeka zamrazí.

Mamička Claudia zostala v šoku, keď na ňu z izby zakričala jej dcéra. "V každom kúte bola kopa drobných pavúkov. Dcérka ich zbadala ráno, keď odhrnula závesy," uvádza. Zhromaždené boli najmä v dvoch kútoch miestnosti a postupne sa rozliezali po stene.

Väčšinou sú takéto situácie sprevádzané krikom a panikou, no majiteľka domu sa pavúkov nebála a pokojne ich nakrúcala. "Boli to mláďatá maloočkovitých pavúkov. Nechali sme ich tam, iba tadiaľ prechádzali. Je to príroda," povedala Claudia, ktorej dcéra v izbe dokonca potom aj spala, ale radšej si presunula posteľ na druhú stranu. Menší zmätok v rodine nastal na druhý deň, keď nechali pavúkom otvorené okno. Veterné počasie ich totiž vrhalo naspäť dovnútra a niektoré z nich zostali uväznené na oknovej sieťke. S dcérkou ich však pomocou malých pohárikov vyzbierali a odniesli von.

Zdroj: Facebook/Tin Kerbell

Autorka videa priznáva, že zostala šokovaná z reakcií užívateľov po zverejnení záberov na Facebooku. Vraj boli absolútne šialené. V komentároch jej ľudia totiž odporúčali, aby radšej zapálila dom. Zatiaľ čo mnohí by takúto poznámku prijali s humorom, Claudia to vzhľadom na svoju skúsenosť vidí inak. "Minulý rok sme prišli o dom kvôli požiaru. V jedno nedeľné ráno som počula nejaké zvuky šíriace sa z garáže, tak som zbehla dolu a uvidela šľahajúce plamene. Našťastie sme aj s deťmi stihli vybehnúť von. Naši priatelia vtedy založili účet, zbierali pre nás peniaze a pomáhali nám so zariadením," uzavrela.