Lekári skúmali pacientov infikovaných britskou mutáciou KORONAVÍRUSU: Prekvapivé odhalenie

LONDÝN - U ľudí infikovaných novým variantom britského koronavírusu je menej pravdepodobné, že v rámci svojich príznakov stratia chuť a čuch, informuje štúdia. Na druhej strane sa u týchto pacientov oveľa častejšie objavujú iné symptómy. Našťastie to ale neovplyvní účinky vakcíny.

Do najnovšej štúdie boli zapojení pozitívne testovaní pacienti vo Veľkej Británii v období od 15. novembra 2020 do 16. januára 2021. Odborníci zistili, že osoby infikované britskou mutáciou nemusia obávať, že prídu o čuch a chuť, informoval spravodajský server Sky News. Potvrdil to aj Britský štatistický úrad (ONS). Naopak, príznaky, ako sú kašeľ, bolesť hrdla, únava, bolesti svalov a horúčka, sa u takýchto pacientov vyskytovali častejšie. Podľa ONS, ktorá vykonáva mesačný hromadný prieskum koronavírusu vo Veľkej Británii, sa u ľudí infikovaných novým variantom častejšie objavujú príznaky.

Zdroj: gettyimages.com

Nová mutácia koronavírusu bola objavená vo Veľkej Británii v polovici decembra. Koncom minulého týždňa britský premiér Boris Johnson pripustil, že existujú "určité dôkazy o tom, že nový variant môže byť spojený s vyššou mierou úmrtnosti". Dodal však, že všetky súčasné dôkazy ukazujú, že tri vakcíny schválené na použitie vo Veľkej Británii zostávajú účinné proti starému variantu koronavírusu a tiež voči tomuto novému. Efekt vakcíny to teda neovplyvní.

Vo svojom najnovšom infekčnom prieskume ONS potvrdil, že počet fyzických kontaktov klesol, čo súvisí s novým britským lockdownom. Na druhej strane ale britský úrad dodal, že došlo k nárastu infekcií u ľudí, ktorí pracujú na pozíciách, kde prichádzajú do priameho styku s pacientmi.