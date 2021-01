Muž vošiel do sprchy na plavárni a ostal poriadne znechutený: Podľa ľudí neprávom

SYDNEY - Nemenovaná matka sa na portáli Kidspot podelila so skúsenosťou svojho manžela, ku ktorej došlo na verejnej plavárni, keď vzal do mužskej sprchy a šatne ich dieťa. Na konaní svojho muža nevidí nič zlé a nerozumie tomu, prečo sa jeho správanie stretlo s nepochopením okolia.

Príbeh nemenovanej ženy, jej manžela Kylea a dcéry Isly sa začal na plavárni. Bolo vtedy veľmi horúco. Zvyčajne chodí s dcérkou do bazéna ona, ale v ten deň mala veľa práce, išla teda so svojím otcom. Mame posielali fotky a bolo jasné, že si to výborne užívajú. Pohodový deň sa ale začal uberať iným smerom, keď vzal otec svoju šesťročnú dcéru do mužskej sprchy. Rýchlo jej rozpustil vlasy a začal ju sprchovať.

Keď spolu stáli pod sprchou, do miestnosti vošiel muž vo veku okolo 50 rokov. Nahodil znechutený výraz a spýtal sa, či je "toto správne miesto pre malé dievčatko". Tón muža bol vraj kritický a jasne naznačoval, že nie je normálne, keď sa v mužskej sprche sprchujú spolu otec a jeho dcéra nahí. Kyle zostal v šoku a nebol schopný odpovedať. V rýchlosti vzal Islu do šatne, obliekli sa a odišli. "Neskôr večer sa mi manžel so všetkým zdôveril a spýtal sa ma, či sa naozaj správal nevhodne. Predtým vraj o tom vôbec nepremýšľal, ale reakcia toho muža ho naozaj veľmi zaskočila," píše žena. Bola si úplne istá tým, že to, čo urobil, bolo v poriadku, normálne a praktické. "Správanie neznámeho muža ma rozzúrilo, a to z dvoch dôvodov. Po prvé, poznámku adresoval otcovi, ktorý sa stará o svoju dcéru a po druhé, on sám teraz zapochyboval o tom, či sa ako rodič správal zodpovedne," pokračuje.

Zdroj: Getty Images

Mamička tiež uviedla, že plaváreň nemá sprchovacie boxy, ale iba otvorené sprchy a deti by nikdy nemali v týchto priestoroch zostávať bez dozoru. Ich dcérka je príliš malá na to, aby mohla ísť sama do dámskej šatne. Vtedy tam bol len jej otec, takže musela ísť s ním. "Chápem, že každý má na danú skutočnosť vlastný názor. Uštipačnú poznámku neznámeho muža by som však pochopila iba vtedy, keby bola Isla staršia a mohla by ísť sama do dámskej sprchy a šatne," uzavrela.