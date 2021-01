VIDEO Archeológ tvrdí, že v tomto dome žil Ježiš Kristus! Nikoho to neprekvapilo viac ako mňa

Podľa Darka sa hypotéza, že v dome žil Ježiš s matkou Máriou a pestúnom Jozefom, objavila už v 19. storočí. Neskôr však archeológovia domnienku spochybnili a miesto zostalo takmer zabudnuté až do roka 2006, kedy ho začal skúmať práve Ken. "Pre nikoho nemôže byť prekvapenie väčšie než pre mňa. Nevydal som sa do Nazaretu, aby som objavil Ježišov domov, ale aby som preskúmal históriu mesta ako byzantského pútnického centra," uviedol.

Childhood home of Jesus Christ excavated by archaeologist Professor Ken Dark in Nazareth, Israel, after a 14-year study of a stone and mortar dwelling in Nazareth, Israel, underneath the Sisters of Nazareth Convent. #biblicalarchaeology @BibArch https://t.co/wBvKdEWNS8 pic.twitter.com/0w19NKvsfy