Z Mount Everestu mizne ľad: VIDEO Vedci prehovorili aj o šokujúcom náleze v snehu

KÁTHMANDÚ - Rozloha ľadovcov na Mount Evereste a v jeho okolí sa od 60. rokov zmenšila. Také je zistenie dvojmesačnej vedeckej expedície, o ktorom informoval špecializovaný magazín One Earth. Vedci tiež prvýkrát potvrdili prítomnosť mikroplastu v snehu ležiacom na najvyššej hore sveta.

„Dnes ľadovce pokrývajú celkovú plochu 419 kilometrov štvorcových, to je o 21 kilometrov štvorcových menej ako v roku 1962,“ skonštatoval výskumník Owen King. Podľa neho sa rozmermi ľadovce zmenšujú aj vo výškach nad 6000 metrov nad morom. V priemere sa ľadovce od roku 1960 stenčili o 100 metrov ročne.

Podľa vedcov sú Himaláje z klimatického a ekologického hľadiska relatívne málo preskúmanou oblasťou. „Himaláje je nutné lepšie spoznať, pretože zhruba 20 percent obyvateľov planéty odtiaľ čerpá vodu,“ povedal vedúci vedeckej expedície Paul Mayewski. Podľa dostupných údajov sa priemerná teplota na vrchole Mount Everestu zvýšila za posledných 30 rokov o jeden stupeň.

Otepľovanie môže ľuďom výstup na najvyššiu horu v budúcnosti uľahčiť. Ak by sa oteplenie udržalo v limite dvoch stupňov Celzia od predpriemyslovej doby, tak by sa atmosférický tlak na vrchole Mount Everestu zvýšil o štyri až päť hektopascalov. „Tým by bolo ľahšie vystúpiť na vrchol bez kyslíka,“ uviedol francúzsky denník Le Monde.

V snehu našli mikroplasty

Vedci sa pokúsili nainštalovať na hore meteorologickú stanicu. Prvýkrát sa im to nepodarilo kvôli vysokému počtu návštevníkov. Nakoniec stanicu umiestnili vo výške 8430 metrov nad morom.

Zdroj: YouTube/University of Plymouth

Misia, ktorá mala 34 vedeckých účastníkov a v oblasti sa konala vlani na jar, mala za úlohu detailne preskúmať Mount Everest a zaznamenať zmeny, ktorými najvyššia hora sveta prechádza.

„Odobraté vzorky preukázali prítomnosť výrazného množstva polyesteru, akrylu, nylonu a propylénu,“ informovala vedkyňa Imogen Napperová z univerzity v britskom Plymouthe. Podľa nej sa prítomnosť mikroplastov "potvrdila v každej skúmanej vzorke snehu". O niečo menšia prítomnosť mikroplastov bola preukázaná aj vo vodách riek a potokov, ktoré z Mount Everestu stekajú.

Podľa vedcov môže výskyt mikroplastov súvisieť s vysokým počtom turistov a horolezcov, ktorí každoročne stúpajú na Mount Everest. Ich výbava je totiž vyrobená z nájdených materiálov. Mikroplasty by však mohli byť na horu prinášané tiež silnými himalájskymi vetrami.