Nevesta zverejnila svadobnú FOTO, ľudia zúria: Za ten detail manželov zniesli pod čiernu zem

Fotka zachytáva mladú dvojicu počas toho, ako si povie "áno" uprostred cintorína. Takisto vidno svadobných hostí, ktorí sedia na stoličkách umiestnených pomedzi pozostatky pochovaných ľudí. Pozadie prvého manželského bozku dotvárajú krypty a náhrobné kamene.

Zdroj: Reddit/angiepepa

Hneď po tom, ako nevesta zverejnila fotografiu na stránke Reddit, sa na ňu začala valiť vlna kritiky. "Toto sa mi naozaj nepáči. Sú tam pochovaní ľudia, ktorých ich blízki milovali. Toto nie je správne miesto na oslavu tvojej zvrátenej halloweenskej párty," napísala jedna žena. Ostatní podotkli, že zorganizovanie svadby na cintoríne považujú za vrcholne neúctivé. "Ľudia tam chodia smútiť za svojou zosnulou rodinou či priateľmi a nie sa pozerať na nejakých hipsterov, ktorí sa len snažia urobiť niečo nekonvenčné," poznamenal ďalší.

Našlo sa však aj zopár takých, ktorí si myslia, že svadby na cintorínoch sú vkusné. "Zosnulí by určite chceli, aby mal na to miesto niekto aj pekné spomienky. Aspoň ja by som to tak určite chcel," tvrdí užívateľ.