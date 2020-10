Redaktor si myslel, ze vypol kameru na Zoome, aby ho kolegovia nevideli: Pikantné VIDEO intímností

Zdroj: Youtube/The Blunt Optic

NEW YORK - Magazín New Yorker dočasne suspendoval svojho redaktora Jeffreyho Toobina, ktorý bol podľa všetkého nechtiac prichytený pri tom, ako počas videohovoru masturbuje. Myslel si totiž, že vypol funkciu video, a tak ho nikto nevidí. No opak bol, bohužiaľ, pravdou.