Experti radia: Presný čas, kedy by ste mali ísť spať v závislosti od toho, kedy vstávate

LONDÝN - Aj keď je to len hodina, mnohí z nás zisťujú, že zmena času skutočne ovplyvňuje náš spánok. Odborníčka na spánok tvrdí, že jeho dĺžka je veľmi dôležitá. Zároveň navrhuje, kedy by ste mali ísť spať, ak potrebujete ráno skoro vstávať.

Víkendová zmena času je nepochybne dobrou správou, pretože sme získali o hodinu viac na spánok. Napriek tomu to ale narušilo spánkový režim mnohých ľudí.V snahe vyriešiť tento problém prišli odborníci zo spoločnosti Hillary‘s s kalkulačkou, ktorá presne stanovuje čas, kedy musíte ísť spať, v závislosti od času, kedy musíte ráno vstávať.

Vo všeobecnosti spíme v 90-minútových cykloch a mali by sme sa usilovať o to, aby sme každú noc prespali buď päť alebo šesť týchto cyklov. Hodina navyše tak môže znamenať, že naše telo dostane o cyklus naviac. To ale môže zmiasť ľudský organizmus a kvalita či dĺžka spánku klesá. "Je veľmi dôležité, aby ste sa dobre vyspali, pretože to môže skutočne ovplyvniť vaše fungovanie nasledujúci deň. Správny spánok pomáha vašej produktivite i úrovni koncentrácie, takže ovplyvňuje takmer všetky aspekty vášho života," vysvetlila odborníčka na spánok Lucy Askewová.

Zdroj: Getty Images

Okrem toho kvalitný spánok znižuje riziko srdcových chorôb, pomáha udržiavať silný a zdravý imunitný systém a tiež je nevyhnutný pre podporu duševnej pohody. Zlá kvalita či nedostatok spánku môže naopak súvisieť s depresiou alebo zdravotnými problémami, ako napríklad vysoký krvný tlak, cukrovka a srdcové záchvaty. "Nedostatok spánku má väčší vplyv na naše zdravie, ako si možno uvedomujeme. Nielenže to môže mať vplyv na spôsob fungovania na druhý deň, ale tiež to môže zmeniť váš vzhľad a spôsobiť rýchlejšie starnutie pokožky," pokračuje Askewová.

Kedy by ste teda mali ísť spať?

Ak potrebujete vstať o 6:00, mali by ste ísť spať buď o 20:46, 22:16, 23:46 alebo 01:16

Ak potrebujete vstať o 6:30, mali by ste ísť spať buď o 21:16, 22:46, 00:16 alebo o 01:46

Ak potrebujete vstať o 7:00, mali by ste ísť spať buď o 21:46, 23:16, 00:46 alebo 02:16

Ak potrebujete vstať o 7:30, mali by ste ísť spať buď o 22:16, 23:46, 01:16 alebo o 02:46

Ak potrebujete vstať o 8:00, mali by ste ísť spať buď o 22:46, 00:16, 01:46 alebo 03:16

Ak potrebujete vstať o 8:30, mali by ste ísť spať buď o 23:16, 00:46, 02:16, alebo 03:46

Ak potrebujete vstať o 9:00, mali by ste ísť spať buď o 23:46, 01:16, 02:46, alebo 04:16