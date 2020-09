FOTO Toto mesto zažilo šialené výkyvy počasia: Jeden deň takmer 40 stupňov, druhý deň mrzlo!

Národná meteorologická služba (NWS) uvádza, že coloradské mesto Denver 5. septembra zaznamenalo teploty 38,3 stupňa Celzia a o deň neskôr to bolo 36,1 stupňa Celzia. Na september sú tieto hodnoty rekordné. Na ne však tesne nadväzoval rapídny pokles 8. a 9. septembra, a to na -0,5 stupňa Celzia, ktorý sa vyrovnal predchádzajúcemu rekordnému minimu zo septembra 1962. 8. septembra na Colorado tiež dopadli snehové vločky a neskôr sa dostavila aj snehová búrka. Denver tak zažil druhé najskoršie sneženie vo svojej histórii. Okrem toho prekonal rekord aj v najkratšom počte dní medzi teplým dňom nad 37 stupňov Celzia a prvým snežením v meste, pričom udalosti delili iba tri dni. Predchádzajúci rekord stanovený vlani bol 38 dní.

A summary of Denver's Extreme Weather the past week. #cowx pic.twitter.com/0C3DOcbt6Z

Zatiaľ čo na Denver 5. a 6. septembra ešte dopadali príjemné a teplé slnečné lúče, NWS očakávalo náhle zmeny, a tak vydalo nasledovné varovanie: "K drastickej zmene počasia dôjde v pondelok v noci a v utorok, kedy bude rekordné alebo takmer rekordné teplo striedané snehom a rekordným chladom. V pohorí Front Range Mountains a Foothills možno očakávať značné nahromadenie snehu, zatiaľ čo v Denveri a na koridore I-25 sa môže do skorého utorkového rána vyskytnúť kašovitý a mokrý sneh."

Warnings for fire, freeze and snow over Colorado now thru Tuesday! #cowx #4wx @ChrisCBS4 @AshtonCBS4 @LaurenCBS4 pic.twitter.com/02uhukpot3