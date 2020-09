Rodičia, pozor! Je známy nový symptóm nákazy KORONAVÍRUSOM u detí: Sledujte ho po návrate späť do škôl

Ilustračné foto

Zdroj: TASR/AP, Getty Images

LONDÝN - Experti varujú, že nechuť do jedla by mohol byť novým symptómom nákazy koronavírusom. Národná zdravotnícka služba tento príznak dala na zoznam nových symptómov ochorenia. Rodičia by mali sledovať apetít najmä u mladších detí po návrate späť do škôl, kde existuje väčšie riziko nákazy.