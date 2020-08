Ostáva to v rodine: Otec (50) sa zasnúbil s expriateľom (25) svojej dcéry a budú mať spolu dieťa!

FLORIDA - Tomuto sa hovorí poriadne zamotané vzťahy! Päťdesiatročný Brit, ktorý žil niekoľko desaťročí v monogamnom homosexuálnom zväzku, sa nedávno so svojím partnerom rozišiel. Stalo sa tak kvôli tomu, že sa zaľúbil do bývalého priateľa svojej dcéry, s ktorým sa teraz bude brať.

Barrie Drewitt-Barlow a jeho expartner Tony-Drewitt- Barlow sa stali známymi v roku 1999, keď im ako prvému homosexuálnemu páru porodila náhradná matka dvojičky. Teraz, o dvadsať rokov neskôr, sa Barrie s Tonym rozišiel kvôli expriateľovi svojej dcéry Saffron, Scottovi Hutchinsonovi. Dvadsaťpäťročný bisexuál Scott chodil s o päť rokov mladšou Saffron niekoľko mesiacov, no potom si padol do oka s jej otcom.

Zdroj: Facebook/Barrie Drewitt-Barlow

Zdroj: Facebook/Barrie Drewitt-Barlow

Všetko šlo potom už veľmi rýchlo a teraz sa dvojica dokonca zasnúbila. Multimilionár Barrie požiadal svojho mladého priateľa o ruku na chorvátskom ostrove Hvar, kde dovolenkoval spolu s dcérou. Dal si záležať na detailoch, loď vyzdobil lupeňmi ruží a množstvom sviečok. No a tým najdôležitejším prvkom bol samozrejme zásnubný diamantový prsteň. "Čo sa to tu dnes stalo? Hmm... čo to asi môže byť? Je tu šampanské, ruže...no čo myslíte?" okomentoval fotky jedinečnej chvíle päťdesiatnik, ktorý žije na Floride v jednom dome so svojím bývalým aj súčasným partnerom. Ich radosť je o to väčšia, že náhradná matka im má už v októbri porodiť ďalšie dieťa - dievčatko.

Saffron s otcom Barriem Zdroj: Facebook/Barrie Drewitt-Barlow

Barlow priznáva, že ich domácnosť sa môže niekomu zdať poriadne zamotaná, no oni v tom majú jasno a nezaujíma ich, čo si myslia ostatní. Safrron sa vyjadrila, že necíti ku Scottovi žiadne negatívne emócie a dokonca im už dala svoje požehnanie. "Hlavne že sú šťastní, iné ma nezaujíma," vyhlásila.