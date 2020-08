Hrozivé zistenie vedcov: Mnohí, ktorí tento rok ochoreli na chrípku, mali v skutočnosti COVID-19!

Ukázalo sa, že prvé ohnisko šírenia nákazy v Spojených štátoch sa vyskytlo oveľa skôr, ako je uvedené v oficiálnych záznamoch, tvrdí štúdia vedcov z Texaskej univerzity v Austine. Na overenie týchto zistení použijú metódu spätnej diagnostiky chrípky a nachladnutia z minulej zimy, vďaka ktorej sa expertom môže podariť vystopovať počiatok šírenia. "Pomáha nám to pochopiť, ako rýchlo sa pandémia šíri po svete a zároveň poskytuje informácie o tom, čo môžeme očakávať v nasledujúcich týždňoch a mesiacoch," uviedla vedúca autorka Lauren Ancel Meyersová, profesorka integračnej biológie, štatistiky a dátových vied.

Vedci v prvých dňoch pandémie preskúmali, čo sa dialo počas januára vo Wu-chane a začiatkom marca v Seattli. Analyzovali najmä informácie z nemocníc a od lekárov, ktorí ošetrovali pacientov pri chrípke či prechladnutí. Tieto vzorky neskôr znovu skúmali, aby zistili, či niektorí z pacientov netrpeli už v tom čase ochorením COVID-19. Týmto spôsobom odhalili, že viac ako tretina z pacientov vo Wu-chane bola skutočne infikovaná koronavírusom. V Seattli zaznamenali nákazu u viac ako jedného pacienta z každých desať prípadov. Na základe známej trajektórie chrípkovej sezóny v obidvoch oblastiach výskumníci vytvorili model, ktorý zobrazuje pravdepodobnosť výskytu COVID-19 ešte pred vypuknutím pandémie.

Podľa ich odhadov bolo do 9. marca v Seattli najmenej 9000 prípadov. V tom čase mesto zaviedlo opatrenia v podobe uzavretia škôl. V celom štáte Washington bolo následne oficiálne hlásených menej ako 200 prípadov, no v skutočnosti už boli podľa všetkého infikované tisíce detí. Vo Wu-chane to bolo podobne; k 22. januáru tam zaznamenali viac ako 12 000 prípadov, hoci oficiálne štatistiky hovorili len o zhruba 400. Čínska vláda vtedy nariadila karanténu.

Vedci sa ďalej domnievajú, že ľudia v Seattli šírili vírus už začiatkom tohto roka, možno dokonca už začiatkom Vianoc. Prvý prípad vo Wu-chane sa objavil v období niekedy medzi koncom októbra až začiatkom decembra, informujú autori štúdie v časopice EClinicalMedicine.