FOTO Ženu po 40 rokoch vyhodili z práce: Keď zistíte prečo, budete mať rovnaké nervy ako ona

Z hygienických dôvodov odmieta veľa prevádzok vo Veľkej Británii platbu v hotovosti. Patrí sem aj pekáreň Birds Bakery v meste Nottingham, ktorá sa nedávno ukázala v nie veľmi dobrom svetle. Predavačka Megan totiž doplatila na svoju ústretovosť a ochotu voči starším zákazníkom, ktorí nemali platobnú kartu a chceli zaplatiť v hotovosti. Zamestnankyňa sa preto ponúkla, že jej môžu dať peniaze a ona uhradí platbu z vlastnej karty. S jej prístupom k zákazníkom však nemalo pochopenie vedenie podniku a po viac ako štyridsiatich odpracovaných rokoch Metcalfeovú vyhodilo s odôvodnením, že hrubo porušila pracovnú disciplínu.

"Uvedomujem si, že to, čo som urobila, bolo v rozpore s politikou firmy. Išlo však o našich zákazníkov. Neexistuje spôsob, akým by som dokázala starším ľuďom vysvetliť, že im nemôžem nič predať, lebo nemajú kartu. Tovar si vždy naberali kliešťami, ktoré som musela dezinfikovať," vysvetľuje Megan, ktorá zo svojej karty postupne za zákazníkov uhradila 180 libier (zhruba dvesto eur). Keď sa však nadriadení dozvedeli o jej praktikách, pozastavili jej týždňovú mzdu a musela čeliť disciplinárnemu konaniu, ktoré rozhodlo, že bude prepustená. "Len som chcela urobiť dobrú vec. Som z toho naštvaná a strašne sklamaná. V spoločnosti Birds som pracovala 44 rokov a 25 z nich ako manažérka. A teraz mi povedali, že som svojím prístupom ohrozovala životy zamestnancov," krúti hlavou šesťdesiatnička. Peniaze jej zákazníci vraj vždy hádzali rovno do peňaženky bez toho, aby sa ich dotýkala, a potom zaplatila kartou.

Zdroj: Getty Images

Generálna riaditeľka spoločnosti Lesley Birdová uviedla, že bezpečné podnikanie so zameraním na svojich zamestnancov a zákazníkov berie veľmi vážne. "Mnoho našich zákazníkov patrí práve do kategórie seniorov. Mnohí z nich sú zraniteľní a je našou povinnosťou chrániť nielen ich. Z toho dôvodu sme požiadali zákazníkov, aby počas pandémie uprednostňovali platbu kartou. Hotovosť totiž predstavuje riziko pre našich zamestnancov," uviedla. Postup Metcalfeovej bol podľa nej nielen v rozpore s politikou firmy, ale aj so súčasnými protipandemickými pokynmi. Verejnosť však vníma rozhodnutie zamestnávateľa ako neférové a spustilo online kampaň, aby Megan prijali naspäť do zamestnania. V priebehu 24 hodín ju podpísalo 3000 ľudí.