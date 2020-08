Dagmar (45) prehovorila o brutálnej šikane v Británii: Poľskí kolegovia sa k nej mali správať ako hyeny

Dagmar Čapandovej znepríjemňovali život na pracovisku dvaja poľskí kolegovia. Jej prípad tak skončil na súde v Middlesbrough. Počas pojednávania poškodená uviedla, že od marca 2017 do septembra 2018 bola terčom útokov zo strany Bogdana Piateka (39) a Adama Cywinskieho (35), ktorí opakovane narážali na jej pôvod a znepríjemňovali jej život nechutným správaním. Dagmar si napríklad našla vo svojom obedovom boxe výkaly, jej pracovná obuv páchla močom a do skrinky v šatni jej niekto podstrčil fľašu s alkoholom. Raz, keď vypila kávu, strávila väčšinu času na toalete, takže si je istá tým, že jej niekto do nej nalial laxatíva. Všimla si tiež, že sa jej ktosi prehrabával v kabelke. Kolegom vraj prekážalo aj to, že jej manžel má pekné auto a pýtali sa jej, prečo pracuje, keď sa on vozí v audi.

Čapandová pripustila, že ľudia z východného bloku sú viac závistliví. Tiež uviedla, že obaja Poliaci sa v jej prítomnosti zabávali na sexistických vtipoch, chytali ju za prsia, nešetrili diskriminačnými poznámkami a nadávali jej do cigánok. Často jej pripomínali, že sa postarajú o to, aby vo firme dlho nepracovala. "Myslím, že všetko to napätie má svoj pôvod kdesi v predsudkoch ovplyvnených ešte druhou svetovou vojnou," uviedla matka jedného dieťaťa.

S dokazovaním na súde to však nebolo jednoduché, pretože nemala žiadne priame dôkazy. Na základe jej výpovedí síce sudca Tudor Garnon označil Cywinskieho za posadnutého, ale zároveň aj neškodného. "Pripúšťame, že niekto vložil exkrementy do jej obedového boxu, nalial preháňadlá do kávy, podstrčil alkohol do jej skrinky, pomočil jej topánky a prehrabával sa v jej taške. Pravdepodobne išlo o skutky viac ako jednej osoby očividne namierené proti pani Čapandovej. Nemôžeme však dokázať, kto to urobil a zdôvodniť, prečo to urobil," vyhlásil Garnon. Uznal však to, že Dagmar bola počas pôsobenia vo firme Biffa Polymers obťažovaná a šikanovaná, i keď nemôže byť označená za obeť diskriminácie na základe pohlavia alebo rasy. Z tohto dôvodu je bývalý zamestnávateľ povinný nahradiť jej ujmu spôsobenú činmi, ktoré boli preukázané ako obťažovanie.