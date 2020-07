Veľká prognóza na rok 2100: Experti tvrdia, musíme sa pripraviť na nový svet!

Ilustračné foto

SEATTLE - V druhej polovici storočia ubudne na svete obyvateľov a v roku 2100 by na planéte malo žiť okolo 8,8 miliardy ľudí. Uvádza sa to v štúdii Inštitútu pre meranie a vyhodnocovanie zdravia (IHME), ktorého záver sa ale nezhoduje s prognózami OSN. Organizácia spojených národov naopak odhaduje, že v tom čase by malo byť na Zemi o dve miliardy ľudí viac.