NAŽIVO Štart prvej súkromnej lode Crew Dragon: Celý svet sleduje historický let do vesmíru

WASHINGTON- Prakticky všetko je pripravené na dnešný štart lode Crew Dragon, na ktorej sa americkí astronauti vydajú do vesmíru. Ide zatiaľ len o testovací let, ktorý navyše môže narušiť nepriaznivé počasie. I tak ale ide o významnú udalosť, ktorej štart sa v priamom prenose chystajú sledovať milióny ľudí na celom svete.

Sledujte s nami v priamom prenose štart rakety!

Odpočet štartu však ešte môžu zastaviť nepriaznivé poveternostné podmienky, upozornili činitelia americkej vesmírnej agentúry NASA. Let má byť historickou udalosťou; astronauti totiž prvýkrát poletia loďou súkromnej spoločnosti. "Všetky tímy sú pripravené a my pokračujeme v realizácii našej misie. Jediné, čo teraz ešte potrebujeme urobiť, je zistiť, ako ovládnuť počasie," vyhlásila podľa serveru Space.com po pondelňajšej kontrole Kathryn Luedersová, riaditeľka programu komerčných pilotovaných letov NASA.

Zdroj: TASR/AP/David J. Phillip

Zatiaľ všetko nasvedčuje tomu, že počasie bude vyhovujúce. Ak všetko pôjde podľa plánu, raketa Falcon 9 s Crew Dragon spoločnosti SpaceX odletí z historického štartovacieho komplexu 39A Kennedyho vesmírneho strediska na floridskom myse Canaveral dnes večer o 22:33 SELČ. Ak bude štart na poslednú chvíľu zrušený, budú náhradné príležitosti na vypustenie v sobotu a v nedeľu 30. a 31. mája.

Hurley (vľavo) si potriasa rukou s Behnkenom Zdroj: SITA/AP/John Raoux

Crew Dragon s astronautmi NASA Robertom Behnkenom a Douglasom Hurleym by mal na Medzinárodnej vesmírnej stanici (ISS) pristáť 19-hodinovom lete, teda vo štvrtok popoludní SELČ. Na orbitálnom komplexe ich privíta trojčlenná posádka, ktorú tvorí veliteľ astronaut NASA Christopher Cassidy a ruskí kozmonauti Anatolij Ivanišin a Ivan Vagner. Aký dlhý čas strávia Behnken a Hurley na obežnej dráhe okolo Zeme, ešte nie je jasné. Malo by to byť v rozmedzí od jedného do štyroch mesiacov. Rozhodnutie závisí na tom, ako dobre si loď Crew Dragon bude počínať, a taktiež na stave ďalšej pilotovanej lode Crew Dragon spoločnosti SpaceX, ktorú pripravujú pre prvú už prevádzkovú misiu týchto vesmírnych transportérov.