KORONAVÍRUS Traja pracovníci nemocnice rozdali ochranné pomôcky: O pár týždňov boli všetci mŕtvi

Koronavírus si svoje obete nevyberá. Wayne Edwards, Derik Braswell a Priscilla Carrowová zastávali niektoré z najdôležitejších nelekárskych pracovných funkcií v zariadení Elmhurst. Ľuďom v susedstve rozdali potrebné a zároveň nedostatkové ochranné pomôcky. Do 12. apríla všetci traja zomreli, podľahli ochoreniu COVID-19.

Derik Braswell Zdroj: Facebook/Remembering the Global Medical Heroes of Covid-19

"Ľudia tlieskajú zdravotníckym pracovníkom, lekárom a sestričkám. Chápem to, no sú tu aj ostatní pracovníci v nemocniciach, ktorých nevidia," uviedla Eneida Becoteová, ktorej manžel zomrel v apríli po tom, čo pracoval dvadsať rokov ako sanitár. Pracovníci ako on zarábajú obvykle minimálnu mzdu a mnohí z nich sú afro-amerického alebo hispánskeho pôvodu. V prvých týždňoch pandémie, keď nemocnice ešte neboli dostatočne zásobené ochrannými pomôckami, nelekárskym pracovníkom bola často poskytnutá nižšia ochranná výstroj než ich kolegom, ktorí liečili pacientov. "Ak pracujete v nemocnici, ste vystavení rovnakému vírusu ako lekári a zdravotné sestry. Chápem vedenie, ktoré prideľuje zásoby, ale za akú cenu," vyhlásila Carmen Charlesová, prezidentka únie, ktorá zastupuje 8500 nelekárskych zamestnancov v nemocniciach v New Yorku.

Americké nemocnice nezverejňujú mená nelekárskych zamestnancov, ktorí zomreli v dôsledku COVID-19. Nemocniční pracovníci sa o ich smrti postupne dozvedajú od iných kolegov. Podľa najnovších informácií v Nemocničnom centre v Brooklyne za posledné týždne umrelo najmenej päť ďalších takýchto zamestnancov.