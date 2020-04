Hrozivé zistenie vedcov: Koronavírus preniká aj do semenníkov!

Ilustračné foto

NEW YORK - Dôvodom, prečo ochorenie COVID-19 ohrozuje viac mužov než ženy, je možno to, že koronavírus preniká do semenníkov, ktoré sú chránené pred imunitným systémom. S touto hypotézou prišli americkí a indickí vedci, ktorí skúmali rozdiely v dobe zotavenia niekoľkých desiatok infikovaných pacientov v Bombaji. Predbežné výsledky štúdie potom zverejnili na serveri MedRxiv.