KORONAVÍRUS Kráska (26) trávi karanténu v hoteli, aj tak sa sťažuje: Ľudí vytočila do nepríčetna

Dvadsaťšesťročná Jessica Piniliová sa nedávno vrátila z Bali a v rámci karanténnych opatrení sa musela na dva týždne nasťahovať do luxusného hotela Duxton v meste Perth. Už krátko nato sa začala sťažovať. Vraj ju tam uväznili a obmedzujú jej ľudské práva. Dievčine vadilo aj to, že nemá šancu dostať sa na čerstvý vzduch. "Je to horšie, ako byť väzňom. Väzni aspoň môžu ísť na čerstvý vzduch," napísala v jednom z príspevkov na Instagrame.

Zdroj: Instagram/jesspinili

Nasledujúce ráno zostala brunetka poriadne zaskočená, keď si čítala komentáre užívateľov. Mnohí ju kritizovali za jej nevďačnosť nazvali ju rozmaznaným faganom či princeznou. "Bolo to od nich škaredé. Niekto tvrdil, že som sebecká, keď chcem čerstvý vzduch. Ďalšia osoba podotkla, že by som mala myslieť na obeť holokaustu Annu Frankovú, ktorá to mala oveľa horšie," prezradila Jessica s tým, že komentáre ju skutočne ranili. "Ľudia si na mne ventilujú svoje obavy, stres a smútok, možno prišli o prácu. Je to pre mňa nešťastné, snažím sa pochopiť ich strach." Influencerka kritikom odkazuje, že sú obyčajní klávesnicoví bojovníci a že s hotelom nemá nijaký problém.

Zdroj: Instagram/jesspinili

Podobné sťažnosti, ako tá od Piniliovej, prišli aj od hostí iných karanténnych hotelov, ktorým chýbajú vonkajšie pohybové aktivity. Austrálske ministerstvo zdravotníctva však tvrdí, že ľuďom nezakázalo vyjsť von na vzduch, no musia mať počas toho na sebe ochranné rúška.