Deväťdesiatnici prehovorili o tom, čo najviac milovali a naopak ľutujú vo svojom živote

NEW YORK - V záplave každodenných povinností plynie život veľmi rýchlo a čím sme starší, tým si to uvedomujeme viac. Preto je veľmi dôležité stráviť časť nášho voľného času so staršími ľuďmi, ktorí nám môžu v mnohom poradiť. Dokazujú to aj názory a životné postoje deväťdesiatnikov zostavené z viacerých zdrojov. Niektoré z nich sú naozaj prekvapivé.

Ľútosť nad absenciou niektorých činností, ale aj radosť z mnohých aktivít, vyjadrili vitálni dôchodcovia vo veku 90 rokov a viac. Ide o názory zozbierané v roku 2017 a zverejnené v časopise Nature, ako aj o odpovede seniorov na otázky spisovateľky Lydie Sohnovej. Mladšie generácie tak môžu získať užitočný prehľad o tom, na čo netreba v mladosti zabúdať, čo je potrebné uprednostňovať a naopak, na čo je lepšie zabudnúť. Čo teda táto generácia dlhovekých ľutuje a čo na svojom živote naopak milovala a stále miluje?

TO, ČO MALI A MAJÚ RADI:

1. Ponaučenie zo všetkého

"Život je vzdelanie a ak sa neučíte, je to zlé," uviedla Jean Millerová (94). Podľa nej je potrebné sa učiť, či už máte deväť alebo deväťdesiat rokov. V tomto úctyhodnom veku navštevovala hodiny nemeckého jazyka a univerzitu tretieho veku. Jean zdôraznila, že neustále vyhľadávanie nových poznatkov a skúseností jej pomáha obohatiť si život a udržať si pocit mladosti aj v čase, keď jej tiahlo na stovku.

2. Dobrá večera s priateľmi

Môžeme byť akokoľvek zaneprázdnení, ale nikdy by sme nemali zabúdať užiť si dobré jedlo s rodinou a priateľmi a posedieť si v kruhu blízkych. Podľa Sheily Keatingovej (91) medzi najväčšie potešenie patrí večera s priateľmi a rodinou.

Zdroj: Getty Images

3. Čas strávený so svojimi deťmi

Podľa spisovateľky Lydie Sohnovej deväťdesiatroční ľudia neustále spomínajú na časy, keď boli ich deti malé a žili doma. Tieto chvíle opísali ako najkrajšie momenty, aké kedy v živote mali. Súhlasili síce aj s tým, že išlo o najhektickejšiu etapu ich života, ale zároveň uviedli, že niet pochýb o tom, že tieto dni boli zároveň aj tie najšťastnejšie.

4. Pocit užitočnosti

Krishnamoorty Dasu (90) považuje obdobie, keď mohol byť užitočný pre seba samého i pre ostatných, za najdôležitejšie v jeho živote. Takýto postoj seniorov potvrdili v minulosti viaceré štúdie. Tiež sa v nich uvádza, že ľudia sa cítia šťastnejší, keď urobia niečo veľkorysé. A práve tieto skutky potom hrejú aj v starobe.

5. Pokojné pracovné tempo

Jednou z najviac oceňovaných vecí u deväťdesiatnikov je fakt, že si našli čas na svojich blízkych a príliš veľa nepracovali. Podľa Dona Andersona (99) je kľúčom k šťastiu nájsť niečo, čo upokojí váš život. "Najväčšou lekciou je brať život uvoľneným spôsobom, nie príliš sa ponáhľať a netrápiť sa kvôli zbytočnostiam."

Zdroj: thinkstockphotos.com

TO, ČO ĽUTUJÚ

1. Málo lásky

Keď Sohnová viedla rozhovor s niekoľkými seniormi, očakávala vraj, že niektorí budú ľutovať to, že nedosiahli lepšie výsledky v profesionálnej oblasti. Keď sa však na to spýtala jedného staršieho pána, tak ju prekvapil. Povedal totiž, že v živote ľutuje iba to, že viac nemiloval.

2. Zlé vzťahy medzi súrodencami

Spisovateľka ďalej zistila, že väčšina ľútosti starých ľudí sa točila okolo ich rodín. Často si priali, aby vzťahy medzi ich deťmi a vnukmi fungovali inak. Jedna žena dokonca opísala, ako sa jej dve deti nevideli a nerozprávali viac ako dve desaťročia, čo bola pre ňu "jediná vec, ktorá jej nedá spávať". To iba podčiarkuje fakt, aká je pre pokoj v starobe dôležitá fungujúca rodina.

Zdroj: Getty Images

3. Nedostatočná starostlivosť o kondíciu

Deväťdesiatročný Krishnamoorty uviedol, že ak by mohol vrátiť čas, tak by v mladosti viac čítal, premýšľal a pravidelne si doprial cvičenie a dlhú chôdzu. A taktiež by určite menej jedol.

4. Užívanie vitamínov

Vitamíny majú veľa zdravotných benefitov. Takmer storočný lekár Efraim Engleman v roku 2011 ale neodporúčal pridávanie vitamínových tabletiek do dennej stravy. "Používanie vitamínov? Zabudnite na to. Neodporúčam vám ani chodiť k mnohým lekárom," vyhlásil pred časom.

Zdroj: gettyimages.com ​

5. Nedostatočné šetrenie na starobu

Pam Zeldinová (94) poradila mladším, aby mysleli na starobu už vo veľmi mladom veku. "Začnite si šetriť na dôchodok hneď, ako sa vám ustáli príjem, pretože keď zostarnete, nemusíte sa báť."