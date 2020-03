FOTO z CT vyšetrenia ukázali, čo nový KORONAVÍRUS dokáže urobiť s pľúcami nakazeného

Infekcia COVID-19 je záhadou dokonca aj pre lekárov. V odbornom časopise Radiology boli zverejnené snímky pľúc, ktoré napadol nový typ koronavírusu SARS-CoV-2. Vyhotovili ich lekári z nemocnice Tongji vo Wuhane, hlavnom a prvotnom ohnisku nákazy. Jasným náznakom infekcie je podľa nich mliečny zákal, ktorý pripomína kusy rozbitého skla v pľúcach.

CT snímky 29-ročného muža nakazeného vírusom SARS-coV-2. Žlté šípky ukazujú na mliečny zákal v bilaterálnych dolných pľúcnych lalokoch Zdroj: Facebook/Radiology (RSNA Journal)

Ten dokazuje, že vzdušné priestory v pľúcach sa plnia kvapalinou a hrozí kolaps pľúcnych alveol. Alveoly sú malé vzduchové vaky, ktoré vymieňajú molekuly kyslíka a oxidu uhličitého v krvi. Tento mliečny zákal na snímkach sa šíri po celých pľúcach. Ide o jedinečný a neobvyklý jav, ktorý nenastáva pri rôznych iných infekčných či pľúcnych ochoreniach. Odborníci dokážu pri pohľade na tvar zákalu identifikovať jednotlivé prípady COVID-19.

This 3D video from @RSNA shows what are called ground-glass opacities in the lungs of a #COVID-19 patient. These opacities on the CT scan indicate pneumonia as the spaces which are normally filled by air are being filled with something else.



