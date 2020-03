VIDEO Žena zakašľala v preplnenom vlaku: Mladík jej to dal vyžrať, panika z koronavírusu na maxime

Hádka dvoch cestujúcich vo vlaku v Sydney upútala pozornosť ďalších ľudí, ktorí ju nakrútili a zverejnili na sociálnej sieti. Všetko to odštartovalo zakašľanie ženy, ktoré oprotisediaci muž okomentoval slovom "nechutné". Žena síce najskôr argumentovala, že kašľala so zatvorenými ústami, mladík však neustále opakoval, že je to všetko nechutné. "Vy ste nechutný," nevydržala to už staršia cestujúca a vybuchla.

Po chvíli sa naklonila k ;mužovi a začala kašľať priamo jeho smerom. "To myslíte vážne, že ste zakašľali na mňa," spýtal sa podráždene. "Áno, pretože nemám vírus," odvrkla žena s tým, že mladík ju šikanuje. "Šikanujem? Len som chcel, aby ste mali zatvorené ústa. Odporúča to aj vláda," povedal rozčúlene.

Po zverejnení na sociálnej sieti vyvolalo video rozporuplné reakcie obyvateľov Austrálie. Panika sa totiž v krajine šíri veľmi rýchlo, pretože zásoby supermarketov sa zmenšujú. Toaletný papier a hygienické vreckovky sú už vypredané a ľudia sa obávajú možnej pandémie. "Toto nie je práve to najlepšie obdobie na to, aby sme sa medzi sebou hádali a boli k sebe hrubí, hoci aj v prostriedkoch hromadnej dopravy. Sme na jednej lodi, nemali by sme medzi sebou bojovať," odkazuje všetkým minister zdravotníctva Brad Hazzard.