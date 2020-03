Predpovedal spisovateľ budúcnosť? V knihe z roku 1981 píše o smrtiacom víruse, neskutočná podobnosť!

V knihe sa objavujú niektoré skutočnosti, ktoré až nápadne pripomínajú realitu

Zdroj: topky

WASHINGTON - Užívatelia sociálnych sietí sa nestačia diviť podobnosti medzi epidémiou koronavírusu a knihou amerického spisovateľa Deana Koontza. Obálka jeho románu z roku 1981 The Eyes of Darkness (Oči temnoty), v ktorom sa vyskytuje motív smrtiaceho vírusu Wu-chan-400, má už desaťtisíce zdieľaní na Facebooku. Niektorí odmietajú uveriť, že ide o náhodu, a objavujú sa teórie o tom, že Koontz predpovedal budúcnosť, píše britský denník The Guardian.